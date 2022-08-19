ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ЕС за 18 тысяч долларов. Киевлянин незаконно переправлял мужчин за границу

Новина українською →
Киев, Пятница 19 августа 2022 13:14
В ЕС за 18 тысяч долларов. Киевлянин незаконно переправлял мужчин за границу Фото: киевлянин организовал схему для выезда мужчин в ЕС (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Киевлянин вместе с сообщником организовал незаконную схему для выезда мужчин за границу. Желающие получали справку "волонтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что житель столицы незаконно переправлял военнообязанных в страны Европейского союза. За 18 тысяч долларов желающих добавляли в базу данных "Шлях".

Таким образом мужчины могли попасть в Польшу под видом волонтеров, которые якобы едут за гуманитарной помощью.

Организатора схемы задержали при получении второго транша в размере 16,2 тысячи долларов. Киевлянину уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: киевлянин незаконно переправлял мужчин за границу (gp.gov.ua)

Напомним, в Одессе разоблачили врачей и должностных лиц, которые за деньги выдавали справки о непригодности к армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
мошенническая схема выезд за границу
NEWS
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам