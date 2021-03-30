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Бросали камнями в полицию: в Румынии карантинные протесты переросли в стычки

Автор: Анастасия Рокитна

В Румынии устроили массовый протест из-за карантинных ограничений. Ночью между протестующими и полицией произошли стычки.

Об этом сообщает Digi24.

В Бухаресте протестующие бросали в сопровождающих их жандармов камнями и бутылками в районе Площади Объединения. Они разбили витрины магазинов в окрестностях, повредили автобусные остановки.

Представители органов правопорядка применили слезоточивый газ и задержали несколько десятков человек.

Также протестовали и в других городах страны - Крайове, Галаце, Брэиле, Сибиу. Манифестации протеста против ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса проходят в Румынии уже два дня подряд.

Напомним, в воскресение в стране усилили карантин, был введен комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00 и сокращены часы работы магазинов.

Ранее в столице Нидерландов Амстердаме прошли масштабные протесты против карантинных ограничений.

Также в нидерландском городе Гаага прошла акция протеста против карантинных ограничений.

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Новости Украины протестстолкновениеРумыния
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