Бросали камнями в полицию: в Румынии карантинные протесты переросли в стычки

В Бухаресте протестующие бросали в сопровождающих их жандармов камнями и бутылками в районе Площади Объединения. Они разбили витрины магазинов в окрестностях, повредили автобусные остановки.

Представители органов правопорядка применили слезоточивый газ и задержали несколько десятков человек.

Также протестовали и в других городах страны - Крайове, Галаце, Брэиле, Сибиу. Манифестации протеста против ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса проходят в Румынии уже два дня подряд.

Напомним, в воскресение в стране усилили карантин, был введен комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00 и сокращены часы работы магазинов.