ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Румынии устроили карантинные протесты. Полиция выписала штрафы на 20 тысяч евро

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 16:09
В Румынии устроили карантинные протесты. Полиция выписала штрафы на 20 тысяч евро Фото: В ряде румынских городов прошли антикарантинні протесты (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В ряде румынских городов в ночь на понедельник прошли антикарантинные протесты. Правоохранители выписали демонстрантам 219 штрафов на общую сумму более 20 тысяч евро.

Об этом сообщает Digi24.

В полиции сообщили, что в семи из 24 городов, где произошли протесты, были нарушены ограничения на установленную количество участников (100 человек).

"Во время этих событий полиция диалога информировала участников о действующих нормах и возможных юридических последствиях нарушений. Ни на одной из демонстраций не было зафиксировано инцидентов, угрожающих общественному порядку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штрафы были выписаны в основном за отсутствие заблаговременного уведомления об акции, проведение акции в то время, когда выход из дома разрешен лишь из важных причин, и несоблюдение мер для противодействия распространению вируса.

В условиях чрезвычайной ситуации максимальное число участников на публичных мероприятиях, о которых сообщили заранее - 100 человек, при этом необходимо придерживаться всех мер безопасности.

Напомним, ранее в столице Нидерландов Амстердаме прошли масштабные протесты против карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19. В результате правоохранители задержали 58 участников протестов.

Также РБК-Украина писало, что в Европе прокатилась волна карантинных протестов. Демонстрации прошли в Сербии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Финляндии и других странах ЕС. А в английской столице Лондоне задержали 33 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире протест
NEWS
"Красную" зону расширили до 11 регионов
"Красную" зону расширили до 11 регионов
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"