В Румынии устроили карантинные протесты. Полиция выписала штрафы на 20 тысяч евро
В ряде румынских городов в ночь на понедельник прошли антикарантинные протесты. Правоохранители выписали демонстрантам 219 штрафов на общую сумму более 20 тысяч евро.
Об этом сообщает Digi24.
В полиции сообщили, что в семи из 24 городов, где произошли протесты, были нарушены ограничения на установленную количество участников (100 человек).
"Во время этих событий полиция диалога информировала участников о действующих нормах и возможных юридических последствиях нарушений. Ни на одной из демонстраций не было зафиксировано инцидентов, угрожающих общественному порядку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что штрафы были выписаны в основном за отсутствие заблаговременного уведомления об акции, проведение акции в то время, когда выход из дома разрешен лишь из важных причин, и несоблюдение мер для противодействия распространению вируса.
В условиях чрезвычайной ситуации максимальное число участников на публичных мероприятиях, о которых сообщили заранее - 100 человек, при этом необходимо придерживаться всех мер безопасности.
Напомним, ранее в столице Нидерландов Амстердаме прошли масштабные протесты против карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19. В результате правоохранители задержали 58 участников протестов.
Также РБК-Украина писало, что в Европе прокатилась волна карантинных протестов. Демонстрации прошли в Сербии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Финляндии и других странах ЕС. А в английской столице Лондоне задержали 33 человека.