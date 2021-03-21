В Амстердаме задержали более 50 участников антикарантинных демонстраций
В столице Нидерландов Амстердаме в субботу прошли масштабные протесты против карантинных ограничений, введенных из-за COVID-19. В результате правоохранители задержали 58 участников протестов.
Об этом сообщает NOS.
Как пояснили правоохранители, задержания произошли из-за того, что акция протеста на Музейной площади была несогласованной, а демонстранты не соблюдали карантинные ограничения. В муниципалитете добавили, что это была "стихийная демонстрация", при этом участники протеста оскорбляли правоохранителей.
Власти Амстердама отметили, что демонстранты могут собираться других частях городах, однако Музейная площадь обозначена как зона риска и здесь запрещены массовые собрания граждан.
Всего в акции протеста приняли участие 1400 человек.
Heel Nederland vindt dat blijkbaar normaal.— Roel du Pree (@ducom99) March 21, 2021
Het hypocriet dat in coronatijd bij een demo tegen politiegeweld stond te pronken laat op het Museumplein al wekenlang de politie met geweld inhakken op vreedzame demonstranten die van hun grondrecht gebruik maken.
Niemand doet iets. https://t.co/IekrcLDVQx pic.twitter.com/JcycWFyaMx
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Европе прокатилась волна карантинных протестов. Демонстрации прошли в Сербии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Финляндии и других странах ЕС. А в английской столице Лондоне задержали 33 человек.
Также сообщалось, что неделю назад в нидерландском городе Гаага прошла акция протеста против карантинных ограничений. Для разгона демонстрантов силовики применили водометы, конную полицию и служебных собак.