RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кидали каміння в поліцію: у Румунії карантинні протести переросли у сутички

Автор: Анастасія Рокитна

В Румунії влаштували масовий протест через карантинні обмеження. Вночі між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

Про це повідомляє Digi24.

В Бухаресті протестувальники кидали в супроводжуючих їх жандармів камінням і пляшками в районі Площі Злуки. Вони розбили вітрини магазинів у околицях, пошкодили автобусні зупинки.

Представники органів правопорядку застосували сльозогінний газ і затримали кілька десятків осіб.

Також протестували і в інших містах країни - Крайові, Галаці, Браїлі, Сібіу. Маніфестації протесту проти посилення обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусу проходять в Румунії вже два дні поспіль.

Нагадаємо, у неділю в країні посилили карантин, було введено комендантську годину у вихідні дні з 20:00 замість 22:00 і скорочено години роботи магазинів.

Раніше в столиці Нідерландів Амстердамі пройшли масштабні протести проти карантинних обмежень.

Також у нідерландському місті Гаага пройшла акція протесту проти карантинних обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестстолкновениеРумыния
Читайте також
В Амстердамі затримали понад 300 учасників антикарантинного протесту
У Румунії влаштували карантинні протести. Поліція виписала штрафи на понад 20 тисяч євро
Прогноз погоди