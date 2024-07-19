"Бронював" від мобілізації. В Одесі на хабарництві викрили посадовця ОДА

Затриманий обіцяв "вплинути" на потрібних осіб в Міністерстві оборони та Міністерстві економіки України для ухвалення позитивного рішення за одну тисячу доларів.

"Поліцейські затримали зловмисника на робочому місці одразу після отримання ним неправомірної вигоди, а слідчо-оперативна група вилучила речові докази", - пише Національна поліція.

Зловмиснику повідомили про підозру в одержані неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Фото: в Одесі на хабарництві викрили посадовця ОДА (od.npu.gov.ua)

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує вісім років тюрми.

Зокрема встановлюються й інші особи, які можуть бути причетні до схеми, а також громадяни, які могли скористатись послугами затриманого.