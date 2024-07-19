"Бронировал" от мобилизации. В Одессе на взяточничестве разоблачили чиновника ОГА

Задержанный обещал "повлиять" на нужных лиц в Министерстве обороны и Министерстве экономики Украины для принятия положительного решения за одну тысячу долларов.

"Полицейские задержали злоумышленника на рабочем месте сразу после получения им неправомерной выгоды, а следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства", - пишет Национальная полиция.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Фото: в Одессе на взяточничестве разоблачили чиновника ОГА (od.npu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит восемь лет тюрьмы.

В частности устанавливаются и другие лица, которые могут быть причастны к схеме, а также граждане, которые могли воспользоваться услугами задержанного.