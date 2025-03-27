Бронювання від мобілізації, реформа ВЛК, підвищення акцизів: що зміниться з 1 квтіня в Україні

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Дедлайн по відстрочках від мобілізації

З 1 квітня втратять право на відстрочку від мобілізації військовозобов'язані українці, яких не перебронювали роботодавці.

Згідно з рішенням уряду, до 31 березня підприємства мають підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників, відповідно до оновлених критеріїв. Подати списки на бронювання роботодавець може онлайн на порталі "Дія".

Зазначимо, що термін перебронювання мав закінчитися ще 28 лютого, проте через кібератаку на державні реєстри його продовжили на місяць.

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку "Резерв+". Якщо відстрочка надана після оновлення статусу критично важливого підприємства, вона буде чинна на період дії критичності – до 12 місяців.

Більше про нові правила надання відстрочки від призову йдеться в окремому матеріалі.

Нові правила ВЛК

В Україні впроваджується реформа Військово-лікарських комісій (ВЛК). Черговий етап стартує з 1 квітня. Нововведення стосуються оформлення постанови про проходження ВЛК - тепер всі комісії зобов'язані оформлювати висновки в електронному вигляді.

Механізм виглядає наступним чином:

у Медичній інформаційній системі ЗСУ запущено електронний кабінет ВЛК, який замінює паперові висновки на онлайн-формат.

направлення на ВЛК з реєстру "Оберіг" автоматично надходять до кабінету ВЛК.

висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних миттєво відображаються в додатку "Резерв+".

постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

Наступним кроком цифровізації системи ВЛК стане анонімізація данних військовозобов'язаного при проходженні комісії. Тобто лікар не знатиме, кого оглядає. Мета реформи – зменшити корупційні ризики. Це нововведення запрацює в листопаді 2025.

Підвищення акцизів на цигарки

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Також з наступного місяця Державна податкова служба (ДПС) запроваджує новий коефіцієнт до акцизу.

Тож вартість цигарок продовжить зростати. За прогнозами, у 2025 році ціна може підвищитися на 35%.

Згідно з положеннями підписаного закону, буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра на 23,4% – з 47 до 58 євро за 1000 штук. Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% – з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Щодо нового коефіцієнту до акцизу, то з 1 квітня 2025 і до кінця року він становитиме 1,1. Відповідно до Податкового кодексу України, у роздрібній ціні на сигарети частка суми податкових зобов'язань з акцизу має бути не менше 60%. За підсумками 2024 року вона склала 55,8%. Тому у квітні її підвищать через новий коефіцієнт.

Як зазначили в ДПС коефіцієнт поширюватиметься на всіх виробників та імпортерів сигарет без фільтра та сигарет із фільтром.

Після підвищення ставок та акцизів ціни на сигарети зростатимуть поступово, адже продукція, виготовлена до 1 квітня 2025, реалізовуватиметься за старими цінами.

Перерахунок пенсій

Наступного місяця розмір пенсійних виплат буде перераховано для осіб пенсійного віку, які наразі продовжують працювати. Саме ця категорія українців не потрапила під планову індексацію, яка відбулася у березні.

Перерахунок відбудеться автоматично без необхідності особистого звернення до органів Пенсійного фонду. Йдеться про пенсіонерів, у яких станом на 1 березня додалося не менше 24 місяців страхового стажу або після призначення пенсії, або після її останнього перерахунку.

Сума підвищення індивідуальна для кожного пенсіонера та залежить від розміру відрахувань ЄСВ з отриманої зарплати за останні 24 місяці.

Попри те, що перерахунок відбудеться 1 квітня, підвищена виплата надійде у червні включно з доплатою за квітень і травень. Це пов'язано з правилами звітності щодо сплати ЄСВ (звіти за 1 квартал подають у травні).

Підвищення депозитних ставок

З 1 квітня 2025 року ПриватБанк підвищує ставки за депозитним вкладам клієнтів:

на строк від 10 до 12 місяців – до 13% річних доходу;

на строк від 6 до 9 місяців – 10% річних;

"короткі" 4-5 місячні депозити – 12% річних;

вклад "Слава Героям" для військовослужбовців – 14% річних.

Нові умови діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

Як пояснюють у банку, дохідність депозитів збільшать, щоб убезпечити гривневі заощадження для українців та зробити їх ще привабливішими.

Завершення реєстрації на НМТ

Реєстрація на основну сесію НМТ-2025 триватиме до 3 квітня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі "Персональний кабінет учасника". Авторизуватися у ньому можна як самостійно, так і через "Дію".

Потім ще до 8 квітня можна буде виправити такі реєстраційні дані:

місце проведення;

вибір четвертого предмета;

потреба пройти тестування під час додаткової сесії.

Запрошення на участь в основній сесії учасниками надійде з 4 травня. При цьому сесія триватиме з 14 травня по 25 червня.

При підготовці використовувалися: інформація порталів Міністерства оборони, Державної податкової служби, Пенсійного фонду, МОН, постанова Кабміну №208, повідомлення ПриватБанку в Telegram.