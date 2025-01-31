Плюс 35% за пачку. Що буде з цінами на цигарки після підвищення акцизів

Як очікуване підвищення акцизів на тютюнові вироби вплине на ціни сигарет і ТВЕНів для українців, скільки на цьому зароблять виробники та які це матиме наслідки для державного бюджета, – у матеріалі фінредактора РБК-Україна Руслана Кисляка.

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З 1 січня в Україні мали запровадити акцизи на тютюнові вироби. Відповідний законопроєкт (№11090) Верховна Рада ухвалила ще 4 грудня, а вже 9 грудня документ було направлено на підпис президента, де він досі і знаходиться.

Пам’ятаючи непоодинокі приклади тривалих затримок з підписанням законів гарантом Конституції, а також враховуючи той факт, що закон схвально оцінили бізнес-асоціації, профільні експерти і навіть спеціалісти МВФ, можна сподіватися, що закон таки буде підписано. За оцінками заступника голови фінкомітету Ради Ярослава Железняка, через зволікання з підписанням закону бюджет з початку року вже недоотримав понад 700 млн гривень.

Навіщо підвищувати акцизи

Законопроєкт №11090 було розроблено на заміну восьмирічному плану підвищення акцизів на тютюнові вироби, впровадженому в 2018 році. За тим планом Україна в рамках свого євроінтеграційного поступу вже в 2025 році мала збільшити розмір акцизних ставок до 90 євро за 1000 сигарет. Відповідне зобов’язання Україна взяла перед Євросоюзом. Але через невраховані впливи на курс гривні факторів інфляції та девальвації, зокрема викликані пандемією Covid 19 та початком повномасштабної війни Росії проти України, до кінця семирічного періоду акцизні ставки досягли лише 60 євро замість запланованих 90 євро. Тому графік підвищення акцизів довелося переглядати.

Отже, нині позначки у 90 євро за 1000 сигарет планується досягнути до 2028 року. При цьому акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) до тієї ж дати має бути підвищено до 72 євро за 1000 штук. Мова йде про так звані стіки, які використовуються з пристроями IQOS, Ploom, glo.

Закон передбачає переведення розрахунку акцизів на тютюнові вироби в євро замість нинішніх розрахунків у гривнях. Це робиться задля уникнення впливу девальвації на розмір акцизу.

Також передбачено переведення розрахунку акцизу на рідини для електронних сигарет у євро за ставкою 300 євро за 1 літр у 2025 році.

Як будуть піднімати ставки

Якщо закон в його нинішній редакції вступить в силу, то в 2025 році акциз на сигарети зросте на 35,4% до 78 євро за 1000 штук. У 2026-му акциз на сигарети зросте на 5%, у 2027 – на 4,8%, у 2028 – на 4,7%, досягнувши 90 євро за 1000 штук.

Тим часом, на ТВЕНи акциз зросте на 22% до 70,4 євро за 1000 штук в 2025-му. Далі – в 2026 та 2027 роках – зростатиме на 0,5%, а у 2028 році – на 1,2%, досягнувши 72 євро за 1000 штук.

Різниця між величиною акциза на сигарети та ТВЕНи у 2028 році складе 25%, в той час як нині величина акцизу на сигарети і ТВЕНи в Україні не відрізняється, складаючи 57,6 євро за 1000 штук, каже РБК-Україна виконавчий директор ГО "Центр громадянського представництва "Життя" Дмитро Купира.

Загалом динаміка підвищення акцизів на тютюнові вироби до 2028 року має виглядати так.

2024 (2516,54 грн) 2025 2026 2027 2028 Сигарети

Зростання,% 20% 35,40% 5,10% 4,80% 4,65% Cигарети

Акциз, EUR/1000 шт. 57,6 78 82 86 90 ТВЕН

Зростання, % 20% 22,22% 0,56% 0,48% 1,20% ТВЕН

Акциз, EUR/1000 шт. 57,6 70,4 70,8 71,14 72 Різниця в акцизах,% 0% 11% 16% 21% 25%

Як мінятимуться ціни на сигарети і ТВЕНи

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в коментарі для РБК-Україна зазначає, що за даними декларацій з акцизного податку за липень- листопад 2024 середня максимальна роздрібна ціна пачки сигарет (20 штук у пачці) становила 97,87 гривні. При збільшенні ставки акцизу до 78 євро та при курсі євро, що діяв на 1 липня 2024 року (43,2658 гривні), середня ціна пачки в 2025 році складе 116,1 гривні. Це на 18,6% більше ціни 2024 року.

"Щодо ТВЕН – ціна на сьогодні 107,06 гривні. При збільшенні розміру ставки акцизу в 2025 році до 70,4 євро ціна за пачку становитиме 120 гривень, або на 12% більше ціни 2024 року", – підраховує Гетманцев.

За його прогнозними оцінками, надалі, в 2026-2028 роках, ціни на сигарети та ТВЕНи мінятимуться приблизно на відсоток зростання акцизу в гривнях у відповідних роках.

Схожі цінові прогнози для РБК-Україна озвучують представники світових виробників тютюнової продукції, представлених в Україні. В. о. директора департаменту корпоративних і юридичних питань "Імперіал Тобакко" в Україні Вадим Новосад також очікує, що ціна на пачку сигарет змінюватиметься приблизно на такий же відсоток, як і зростання акцизу в гривневому еквіваленті.

"У 2025 році ціна пачки зросте на 35%. А в 2026-2028 роках, якщо ставка в євро зростає на 5% кожен рік, плюс якщо девальвація гривні до євро становитиме приблизно 10% щороку, то зростання ціни пачки складатиме приблизно +15% кожного року", – прогнозує співрозмовник видання.

Для прикладу, якщо у 2024 році ціна пачки дорівнювала 100 гривень, то в 2025 році складатиме 135 гривень, у 2026 році – 155 гривень, у 2027 році – 178 гривень, у 2028 році – 205 гривень.

Заступник гендиректора з корпоративних звʼязків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков стверджує, що питання майбутнього ціноутворення та попиту на тютюнові вироби потребує детального аналізу за результатами імплементації згаданого Закону.

"Наразі можна сказати, що раніше озвучене в медіа зростання вартості пачки в середньому на 30 гривень є цілком можливим. Водночас, таке підвищення не буде єдиноразовим, а поступовим з певним кроком – один або двічі на місяць, до моменту, поки виробники та імпортери не "перекладуть" в повному обсязі зростання акцизу у фінальну вартість пачки сигарет та тютюнових стіків", – заявляє Михайло Поляков в коментарі для РБК-Україна.

Його колега по ринку, керівник відділу з корпоративних та регуляторних питань "Бритіш Американ Тобакко Україна" Юрій Рилач вважає, що говорити про пряме співвідношення між підвищенням ставки акцизного податку та ціною на пачку не зовсім коректно, оскільки на ціноутворення мають вплив й інші фактори – вартість сировини, матеріалів, електроенергії тощо. Тому ціни на продукцію однозначно зростуть, але різними темпами, залежно від виду й марки продукції.

"Не існує прямої залежності між підвищенням ставок акцизного податку та ціною. На підвищення цін мають вплив ряд факторів. Так само виробники можуть протягом певного часу "абсорбувати" підвищення акцизів і не переглядати ціни на продукцію", – говорить він в коментарі РБК-Україна.

За розрахунками фахівців ГО "Життя", у 2025 році ціна за пачку сигарет (20 шт.) може зрости – до 115 гривень, у 2026 – до 122, у 2027 – до 130 та до 135 гривень у 2028 році. Пачка ТВЕН у 2025 році може коштувати 125 гривень, у 2026-му – 131 гривню, у 2027-му – 137 гривень, у 2028-му – 140 гривень.

Варто розуміти, що ціна пачки сигарет та ТВЕНів залежить від виробника або ж імпортера, який згідно чинного Податкового кодексу Україну самостійно визначає максимальну роздрібну ціну, за якою буде реалізовувати ці вироби кінцевим споживачам, зазначає Дмитро Купира.

З чого складається ціна пачки сигарет

Акциз є компонентом кінцевої ціни пачки, який має найбільший вплив на її формування у порівнянні з іншими складовими ціни. Найбільший компонент, але не єдиний. З 2025 року велике значення при визначенні розміру акцизу також матиме курс євро, який корегуватиметься двічі на рік: 1 січня та 1 липня.

Ціна на пачку тютюнових виробів в більшій мірі складається з податків, які сплачують виробники, зазначає Данило Гетманцев. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками.

Довідка. Адвалорна ставка – це змінна складова ставки акцизного податку на тютюнові вироби, що визначає рівень податкового зобов'язання в залежності від ціни продукції та визначається в процентах. Специфічна ставка – встановлюються у грошовому виразі на одиницю товару і являє собою фіксовану суму.

При цьому, зазначає Гетманцев, сума податку не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання. Окрім мінімального акцизного податкового зобов'язання також виробником сплачується ПДВ та акциз з роздрібного продажу (5%).

Для прикладу, з 2025 року в пачці сигарет за ціною 100 гривень сума податків складатиме 87 гривень (або 87% від ціни), з яких: 67,5 гривень – мінімальне акцизне податкове зобов’язання; 15 гривень – ПДВ; 4,5 гривні – акцизний податок з роздрібного продажу.

Свій розрахунок ціни пачки сигарет в 2024 році та її зміни в 2025 році наводить Вадим Новосад з "Імперіал Тобакко" в Україні.

2024 2025 Ціна пачки, грн 100,00 135,00 Мінімальне акцизне зобов'язання 50,33 67,50 ПДВ 20% від максимальної роздрібної ціни 15,87 21,43 Акцизний податок з роздрібного продажу, 5% 4,76 6,43 Всього податків 70,97 95,36 Відсоток суми податків в ціні пачки 71% 71%