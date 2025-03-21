"Сезон тиші" в Україні: коли стартує та чому важливо берегти спокій природи

З 1 квітня в Україні починається "сезон тиші" - період, коли дикі тварини розмножуються та виховують потомство. Це природоохоронна ініціатива, яка діє щорічно до 15 червня.

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Що таке "сезон тиші"

Щороку з 1 квітня в Україні починається "сезон тиші" - період, коли дикі тварини дають потомство та виховують молодняк. У цей час важливо мінімізувати втручання людини в природу, щоб створити сприятливі умови для збереження популяцій птахів і звірів. Сезон триває до 15 червня, і в його межах діють певні обмеження, спрямовані на зниження шуму та захист природного середовища.

"Сезон тиші" було впроваджено в Україні у 2016 році на основі змін до законодавства. Відповідно до статті 39 закону України "Про тваринний світ", у цей період забороняється діяльність, що створює підвищений рівень шуму та неспокою. Зокрема, заборонені:

стрільба, вибухові роботи, феєрверки;

санітарні рубки лісу;

використання моторних маломірних суден;

проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.

Місцеві органи влади мають право оголошувати додаткові обмеження в місцях масового розмноження диких тварин. За порушення приписів передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Чому важливо дотримуватися "сезону тиші"

Весною багато тварин народжують потомство. Надмірний шум може налякати дорослих особин, змусити їх покинути гніздо чи нору, що призведе до загибелі дитинчат. Особливо вразливими є хижі птахи та мисливська фауна. Санітарні рубки у цей період можуть знищити місця гніздування та перешкодити розмноженню тварин.

"Сезон тиші" сприяє збереженню біорізноманіття, відновленню популяції лісових звірів і птахів та підтриманню екологічного балансу в природних екосистемах.

Як поводитися на природі у період тиші

Прогулянки в лісі дозволені, проте варто дотримуватися певних правил. Не можна голосно слухати музику, кричати або створювати зайвий шум. Заборонено:

розводити вогнища та використовувати автотранспорт;

під’їжджати на плавучих засобах із працюючим двигуном;

рвати квіти, ловити метеликів, руйнувати мурашники;

чіпати пташині гнізда чи нори тварин.

Дотримуючись цих правил, можна допомогти дикій природі безпечно пройти період розмноження та зберегти її унікальне різноманіття.