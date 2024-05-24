Бронювання від мобілізації: подані до 10 травня списки перевірятиме Генштаб

"Змінами до постанови №76 від 8 травня уряд передав функції перевірки списків на бронювання, яку раніше здійснював Генштаб, Міністерству оборони України. Водночас на момент ухвалення рішення на перевірці Генштабу перебували списки, оформлені та подані раніше. Щоб не сповільнювати процес бронювання, Кабінет міністрів підтримав рішення, яке дозволяє Генштабу завершити опрацювання таких списків", - пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, рішення Генштабу щодо таких погоджень буде чинним, на його підставі здійснюватиметься бронювання військовозобов’язаних.

Фоменко зазначив, що органам, які подавали списки, не потрібно повторно розпочинати процес, подаючи їх до Міноборони.

У Мінекономіки наголосили, що це разове рішення і воно стосується лише списків на погодження, які надійшли до Генштабу до 10 травня.