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Бронювання від мобілізації: подані до 10 травня списки перевірятиме Генштаб

Фото: подані до 10 травня списки на бронювання від мобілізації перевірятиме Генштаб (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральному штабу ЗСУ доручено опрацювати списки на бронювання військовозобов’язаних, які надійшли до 10 травня 2024 року. Повторно передавати їх на погодження до Міністерства оборони не потрібно.

Відповідне рішення Кабінет міністрів схвалив 24 травня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Змінами до постанови №76 від 8 травня уряд передав функції перевірки списків на бронювання, яку раніше здійснював Генштаб, Міністерству оборони України. Водночас на момент ухвалення рішення на перевірці Генштабу перебували списки, оформлені та подані раніше. Щоб не сповільнювати процес бронювання, Кабінет міністрів підтримав рішення, яке дозволяє Генштабу завершити опрацювання таких списків", - пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, рішення Генштабу щодо таких погоджень буде чинним, на його підставі здійснюватиметься бронювання військовозобов’язаних.

Фоменко зазначив, що органам, які подавали списки, не потрібно повторно розпочинати процес, подаючи їх до Міноборони.

У Мінекономіки наголосили, що це разове рішення і воно стосується лише списків на погодження, які надійшли до Генштабу до 10 травня.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

Водночас під час воєнного стану працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації.

Нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Співробітники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ бронюватимуться без обмежень.

Також в Україні хочуть розробити справедливі механізми бронювання співробітників для бізнесу.

Тим часом Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розширило перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу.

Окрім того, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у Верховній раді розглядається дві моделі економічного бронювання. За його словами, один з них передбачає сплату податку з зарплати 35 тисяч гривень, другий - це квотне бронювання по галузях.

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