Бронирование по новым правилам: появились четкие сроки для бизнеса

20:56 01.06.2026 Пн
Кто рискует потерять право на бронирование сотрудников?
aimg Валерий Ульяненко
Бронирование по новым правилам: появились четкие сроки для бизнеса Иллюстративное фото: в Украине пересмотрят критичность предприятий (Getty Images)
Кабинет министров Украины меняет правила бронирования работников. Правительство обязало пересмотреть статус всех критически важных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Читайте также: Бронирование за 24 часа: как оформить отсрочку через "Дию" после обновления данных

Согласно документу, принятые ранее решения о признании предприятий, учреждений и организаций критически важными остаются в силе. Они будут действовать в течение срока, на который были выданы, однако не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

Пересмотр критериев и масштабный аудит

До 10 июня 2026 года центральные органы власти и местные администрации обязаны пересмотреть критерии определения критических предприятий. Цель - сделать их максимально объективными и применять исключительно к тем компаниям, которые действительно обеспечивают потребности обороны, экономики или жизнедеятельности населения.

До 1 июля чиновники должны проанализировать действующие критические предприятия на соответствие обновленным требованиям. Если критерий, на основании которого организация получила свой статус, будет исключен, компания потеряет право на бронирование сотрудников.

Завершить пересмотр всех ранее принятых решений по поводу статуса критичности предприятий должны до 1 сентября 2026 года.

Также правительство постановило, что обновленные критерии необходимо передавать в Минцифры не позднее чем через 10 дней после их утверждения.

Напомним, 22 мая Кабинет министров принял постановление, которое меняет критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий.

Согласно документу, зарплатный порог для бронирования повысят до 26 тысяч гривен, а уже в июле-августе предприятия должны согласовывать свой статус критичности повторно.

