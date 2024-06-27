Бронювання в "Дії" запрацює в липні, але поки не для всіх, - Федоров

Електронне бронювання

Зазначимо, зараз для бронювання співробітників керівникам потрібно подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.

7 червня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до сервісу "Дія". Це зробить процес бронювання набагато легшим та швидшим Як повідомили у Мінцифри, він займатиме близько однієї години.

Детальніше про бронювання у "Дії" - у матеріалі РБК-Україна.

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