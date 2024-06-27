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Бронирование в "Дії" заработает в июле, но пока не для всех, - Федоров

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Электронное бронирование в "Дії" заработает в начале июля. Однако сначала услуга будет доступна только для критически важных предприятий.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства.

"Активно работаем над электронным бронированием на портале "Дія". Сначала сервис будет доступен для предприятий, которые критически важны для экономики страны", - сообщил Федоров.

По его словам, бета-тест услуги планируют начать в начале июля.

Электронное бронирование

Отметим, сейчас для бронирования сотрудников руководителям нужно подавать заявление в бумажном виде и ждать результата неделями.

7 июня Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому услуга бронирования от мобилизации будет добавлена в сервис "Дія". Как сообщили в Минцифре, он будет занимать около одного часа.

Детальнее о бронировании у "Дії" - в материале РБК-Украина.

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