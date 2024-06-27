Бронирование в "Дії" заработает в июле, но пока не для всех, - Федоров

Электронное бронирование

Отметим, сейчас для бронирования сотрудников руководителям нужно подавать заявление в бумажном виде и ждать результата неделями.

7 июня Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому услуга бронирования от мобилизации будет добавлена в сервис "Дія". Как сообщили в Минцифре, он будет занимать около одного часа.

Детальнее о бронировании у "Дії" - в материале РБК-Украина.

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