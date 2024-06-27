Бронирование в "Дії" заработает в июле, но пока не для всех, - Федоров

Электронное бронирование в "Дії" заработает в начале июля. Однако сначала услуга будет доступна только для критически важных предприятий.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства.
"Активно работаем над электронным бронированием на портале "Дія". Сначала сервис будет доступен для предприятий, которые критически важны для экономики страны", - сообщил Федоров.
По его словам, бета-тест услуги планируют начать в начале июля.
Отметим, сейчас для бронирования сотрудников руководителям нужно подавать заявление в бумажном виде и ждать результата неделями.
7 июня Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому услуга бронирования от мобилизации будет добавлена в сервис "Дія". Как сообщили в Минцифре, он будет занимать около одного часа.
Детальнее о бронировании у "Дії" - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.