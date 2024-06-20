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Мінцифри про бронювання від мобілізації у "Дії": відбуватиметься протягом години

Україна, Четвер 20 червня 2024 16:30
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Мінцифри про бронювання від мобілізації у "Дії": відбуватиметься протягом години Фото: у Мінцифри розповіли про бронювання від мобілізації у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Процес бронювання від мобілізації за допомогою "Дії" займатиме близько однієї години.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерії Ткач в ефірі телемарафону.

"Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні", - розповіла Ткач.

За її словами, інформацію про бронювання працівник зможе побачити у додатку "Резерв+" у військово-обліковому документі. Також буде можливість роздрукувати паперовий документ.

Забронювати зможуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони. Отримати "бронь" можна, якщо:

  • працівник працює у зазначених категоріях компаній;
  • є у переліку реєстру військовозобов'язаних;
  • має трудові відносини, що підтверджують, що особа справді працевлаштована на підприємстві.

Що передувало

Нагадаємо, ще 7 червня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до "Дії".

Поки що для бронювання співробітників керівникам потрібно подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.

Більш детально про "броню" в "Дії" - у матеріалі РБК-Україна.

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