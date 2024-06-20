Мінцифри про бронювання від мобілізації у "Дії": відбуватиметься протягом години
Процес бронювання від мобілізації за допомогою "Дії" займатиме близько однієї години.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерії Ткач в ефірі телемарафону.
"Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні", - розповіла Ткач.
За її словами, інформацію про бронювання працівник зможе побачити у додатку "Резерв+" у військово-обліковому документі. Також буде можливість роздрукувати паперовий документ.
Забронювати зможуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони. Отримати "бронь" можна, якщо:
- працівник працює у зазначених категоріях компаній;
- є у переліку реєстру військовозобов'язаних;
- має трудові відносини, що підтверджують, що особа справді працевлаштована на підприємстві.
Що передувало
Нагадаємо, ще 7 червня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до "Дії".
Поки що для бронювання співробітників керівникам потрібно подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.
Більш детально про "броню" в "Дії" - у матеріалі РБК-Україна.
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