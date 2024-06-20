Мінцифри про бронювання від мобілізації у "Дії": відбуватиметься протягом години

Процес бронювання від мобілізації за допомогою "Дії" займатиме близько однієї години.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерії Ткач в ефірі телемарафону.

"Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні", - розповіла Ткач.

За її словами, інформацію про бронювання працівник зможе побачити у додатку "Резерв+" у військово-обліковому документі. Також буде можливість роздрукувати паперовий документ.

Забронювати зможуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони. Отримати "бронь" можна, якщо: