Бронювання за 24 години: як оформити відстрочку через "Дію" після оновлення даних

Раніше надавалось 45 днів для вирішення питань з військовим обліком, після чого доводилось подавати заяву на бронювання, чекати 72 години і потім мати фінальну відповідь.

"Зараз ми прибрали зайві кроки. Тепер, якщо ви переконалися, що усунули розбіжності в даних протягом свого 45-денного терміну, можете одразу подати заявку на продовження бронювання і відповідь прийде вам протягом 24 годин", - йдеться у заяві.

Для того, щоб подати заяву на порталі "Дія", необхідно:

перевірити інформацію про юридичну особу;

у блоці "Категорія працівників" обрати "Працівники із порушенням військового обліку";

вказати актуальну категорію після продовження бронювання, якщо їх кілька;

внести дані працівника;

перевірити заяву та підписати її КЕП.

Якщо заяву подавала уповноважена особа, заяву також має підписати керівник підприємства або підписант, зазначений у ЄДР.

Нагадаємо, в Україні готують зміни у підходах до мобілізації. Йдеться про ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове оновлення чинних процедур набору і проходження служби.