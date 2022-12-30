"Броня" для військовозобов'язаних. Кабмін автоматично продовжив дію відстрочок

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання для військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в парламенті Тараса Мельничука.