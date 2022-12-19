Ніяких "хвиль". Чи посилиться мобілізація в Україні після Нового року

В Україні знизилися показники кількості людей, яких призивають по мобілізації, проте жодного посилення призову після Нового року не планується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача на брифінгу .

Він зазначив, що мобілізацію було оголошено указом президента ще 24 лютого. При цьому навіть з самого початку війни не було жодних хвиль мобілізації.

"Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано, потім темпи постійно знижувалися, зараз вони на набагато нижчому рівні ніж на початку", - сказав Горбач.

Горбач зазначив, що кількість людей, яких призивають по мобілізації, залежать від обстановки, яка складається на фронті.

За його словами, всі показники за кількістю особового складу є плановими, вони прораховуються Генеральним штабом, мобілізація здійснюється планово.

"Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля не можна. Всі фактори, які впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і по заявках призвано від 200 до 300 тисяч громадян, все давно врахована. Зараз ми працюємо відповідно за планом і ніяких хвиль не передбачається", - додав він.

Горбач підкреслив, що мобілізація в Україні проходить постійно та планово.

"Ми як до Нового року призиваємо, так будемо призивати і після Нового року. Можливо, будуть якісь корегування в планах, але наперед все прораховано", - сказав він.

Горбач додав, що мобілізація - це дуже складна система і просто так за результатами сьогоднішнього дня Україна не може призвати більше людей завтра.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що потреби у новій хвилі мобілізації в Україні немає. Наразі українське військо потребує більше озброєння.

Раніше у Міноборони пояснювали, продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу бойових дій.

У Генштабі повідомляли, що мобілізація в Україні проводиться за планом, поступово доукомплектовуючи війська і раптовості у цьому процесі, як у Росії, не буде.

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