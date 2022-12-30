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"Бронь" для военнообязанных. Кабмин автоматически продлил действие отстрочек

Фото: срок действия "брони" для военнообязанных продлили (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение об автоматическом продлении срока действия бронирования для военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука .

Так, по словам Мельничука, правительство сегодня внесло изменения в свое постановление "О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации".

Эти изменения предусматривают автоматическое продление срока действия бронирования военнообязанных в условиях военного положения еще на три месяца.

Напомним, ранее в Вооруженных силах рассказали, планируется ли усиление мобилизации в Украине в 2023 году.

Кроме того, военные рассказали, кого в первую очередь призывают в рамках мобилизации.

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Война России против Украинымобилизация в Украине