"Бронь" для военнообязанных. Кабмин автоматически продлил действие отстрочек

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение об автоматическом продлении срока действия бронирования для военнообязанных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука .
Так, по словам Мельничука, правительство сегодня внесло изменения в свое постановление "О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации".
Эти изменения предусматривают автоматическое продление срока действия бронирования военнообязанных в условиях военного положения еще на три месяца.
Напомним, ранее в Вооруженных силах рассказали, планируется ли усиление мобилизации в Украине в 2023 году.
Кроме того, военные рассказали, кого в первую очередь призывают в рамках мобилизации.
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