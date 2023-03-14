ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Броньовані швидкі, які замовляла київська влада, вже в столиці і скоро поїдуть на передову, - Кличко

Новость на русском →
Вівторок 14 березня 2023 16:19
Броньовані швидкі, які замовляла київська влада, вже в столиці і скоро поїдуть на передову, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні Київ отримав першу партію броньованих автомобілів швидкої допомоги від британської фабрики O&H Venari, які замовляла столична влада. Ці швидкі буде передано Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Влітку минулого року під час зустрічі з представниками британської фабрики O&H Venari ми домовилися про виготовлення 14 таких спеціальних транспортних засобів. І сьогодні керівник фабрики пан Олівер Нортон приїхав до столиці України, щоб передати першу партію - вісім броньованих швидких. Дві з них вже прибули до Києва, ще шість - в дорозі. Автівки ми передамо нашим захисникам - Збройним силам України на передову, де вони сьогодні так потрібні. Адже кожне таке авто врятує життя не одного українського захисника", - заявив Віталій Кличко.

Броньовані швидкі, які замовляла київська влада, вже в столиці і скоро поїдуть на передову, - Кличко

Мер Києва також зазначив, що спонсором виробництва та передачі швидких є Міністерство оборони Люксембургу. Він подякував за дуже цінну допомогу керівництву O&H Venari, Міністерству оборони Люксембургу та представникам люксембурзької неприбуткової організації LUkraine, яка об’єднує українську громаду та допомагає Україні.

Британська фабрика O&H Venari належить до концерну Venari Group, який має два основних спеціалізованих підрозділи, визнаних на світовому рівні. Виробляють вони автомобілі швидкої допомоги та пожежні авто.

Підрозділ з виробництва швидких, розташований у Східному Йоркширі, є найстарішим і найбільшим заводом у Великій Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України