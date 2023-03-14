ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бронированные скорые, которые заказывала киевская власть, уже в столице и вскоре поедут на передовую, - Кличко

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 16:19
Бронированные скорые, которые заказывала киевская власть, уже в столице и вскоре поедут на передовую, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Сегодня Киев получил первую партию бронированных автомобилей скорой помощи от британской фабрики O&H Venari, которые заказывали столичные власти. Эти скорые будут переданы Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Летом прошлого года во время встречи с представителями британской фабрики O&H Venari мы договорились об изготовлении 14 таких специальных транспортных средств. И сегодня руководитель фабрики господин Оливер Нортон приехал в столицу Украины, чтобы передать первую партию - восемь бронированных скорых. Две из них уже прибыли в Киев, еще шесть - в пути. Авто мы передадим нашим защитникам - Вооруженным силам Украины на передовую, где они сегодня так нужны. Ведь каждый такой автомобиль спасет жизнь не одного украинского защитника", - заявил Виталий Кличко.

Бронированные скорые, которые заказывала киевская власть, уже в столице и вскоре поедут на передовую, - Кличко

Мэр Киева также отметил, что спонсором производства и передачи скорых является Министерство обороны Люксембурга. Он поблагодарил за очень ценную помощь руководство O&H Venari, Министерство обороны Люксембурга и представителей люксембургской некоммерческой организации LUkraine, которая объединяет украинское общество и помогает Украине.

Британская фабрика O&H Venari принадлежит к концерну Venari Group, который имеет два основных специализированных подразделения, признанных на мировом уровне. Производят они автомобили скорой помощи и пожарные автомобили.

Подразделение по производству быстрых, расположенное в Восточном Йоркшире, является старейшим и крупнейшим заводом в Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины