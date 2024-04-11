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Броньовані кабіни та дистанційне керування: в МВС показали роботу техніки для розмінування

Фото: машини для розмінування Armtrac 400 в Харківській області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Ярослава Борзова

Наразі території Харківської області активно розміновують механізовані машини Armtrac 400. Їх характеристики дозволяють цілком безпечно знешкоджувати ворожі вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС в Telegram.

У повідомленні  зауважують, що наразі ця техніка працює в Чугуївському районі Харківської області та допомагає саперам розміновувати території поблизу ліній електропередач.

"Машина ефективно знищує міни й боєприпаси. Кабіна - броньована, що гарантує безпеку водію. Цією технікою можна керувати дистанційно за допомогою пульта, щоб максимально убезпечити саперів", - зазначають у МВС.

 Фото: машини для розмінування Armtrac 400 в Харківській області (t.me/mvs_ukraine)

Замінувані території України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Варто зауважити, що ДСНС повідомляло про понад чверть території України, яка забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Найгірша ситуація залишається в деокупованих регіонах.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту не було.

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