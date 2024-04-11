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Бронированные кабины и дистанционное управление: в МВД показали работу техники для разминирования

Фото: машины для разминирования Armtrac 400 в Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Ярослава Борзова

В настоящее время территории Харьковской области активно разминируют механизированные машины Armtrac 400. Их характеристики позволяют вполне безопасно обезвреживать вражеские взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram.

В сообщении отмечают, что эта техника работает в Чугуевском районе Харьковской области и помогает саперам разминировать территории вблизи линий электропередач.

"Машина эффективно уничтожает мины и боеприпасы. Кабина - бронированная, гарантирующая безопасность водителя. Этой техникой можно управлять дистанционно с помощью пульта, чтобы максимально обезопасить саперов", - отмечают в МВД.

Фото: машины для разминирования Armtrac 400 в Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)

Заминированные территории Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Стоит отметить, что ГСЧС сообщало о более четверти территории Украины, которая загрязнена минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация остается в деоккупированных регионах.

Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента не было.

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