Бронированные кабины и дистанционное управление: в МВД показали работу техники для разминирования

Заминированные территории Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Стоит отметить, что ГСЧС сообщало о более четверти территории Украины, которая загрязнена минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация остается в деоккупированных регионах.

Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента не было.

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