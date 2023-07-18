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США скоро виділять Україні новий пакет військової допомоги на 1,3 млрд доларів, - Reuters

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Вівторок 18 липня 2023 17:37
США скоро виділять Україні новий пакет військової допомоги на 1,3 млрд доларів, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За словами однієї з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомляли, охоплює засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, безпілотники, що вибухають, і боєприпаси", - пише Reuters.

Сполучені Штати використовують кошти в межах своєї програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї у США.

Що може увійти в пакет допомоги

Серед систем і боєприпасів, які США планують закупити для України, є засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою VAMPIRE.

Також можуть бути включені два різних типи баражуючих боєприпасів: дрон Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

Reuters пише, що Україна отримає значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

Майбутнє оголошення Міністерства оборони США про допомогу Україні в галузі безпеки супроводжується у вівторок віртуальною зустріччю Контактної групи з оборони України.

Як США допомагають Україні

Нещодавно українське посольство підрахувало, що від початку повномасштабної агресії РФ американські партнери надали сумарно близько 63 млрд доларів допомоги.

Зокрема, 19,3 млрд через механізми Світового банку на бюджетну підтримку України. Гуманітарна допомога склала 2,1 млрд, військова - понад 40 млрд доларів.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Україна отримає ще 1,3 млрд доларів на відновлення. А до вересня - ще 3,7 млрд економічної допомоги.

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