"Бронь" від мобілізації через "Дію": як це працює і хто може скористатися послугою

В Україні з липня цього року працює бронювання від мобілізації через портал "Дія". Це значно пришвидшило та спростило процедуру, адже керівники можуть дізнатися про результат розгляду заяви щодо своїх працівників упродовж доби.

Як це зробити та хто не підпадає під "бронь" - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

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Бронювати своїх співробітників онлайн через "Дію" можуть керівники критично важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони України. Такі компанії внесені в Єдиний перелік.

Як зазначають в Міноборони, раніше процес бронювання був доволі складнішим та заплутанішим. Адже інформацію щодо військовозобов’язаних перевіряли вручну, через що мав місце людський фактор. Зокрема дані могли губитися або через незначні помилки у документах доводилося подавати людей на "бронь" заново.

Як працює бронювання в "Дії"

Керівник компанії на порталі "Дія" подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та затверджує заяву електронним підписом (подання заяви займає близько 10 хвилин). Система перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно та чи є дані про неї у реєстрі Оберіг. Заяву опрацюють протягом доби. Необхідно стежити за її статусом в особистому кабінеті. Повідомлення про результат надійде керівнику на електронну пошту та в розділ "Зверніть увагу".

Заявник отримає результат бронювання за поданим списком, де буде зазначено статус кожного з працівників: заброньовано, не заброньовано і чому, не підлягає бронюванню.

Система автоматично переведе військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік, після чого він вважатиметься заброньованим. Такі працівники зможуть перевірити статус бронювання в застосунку Резерв+. Витяг про "бронь" можна буде завантажити на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати.

Хто не може отримати послугу та кого не можна забронювати

Не підлягає бронюванню (призовник, виключений / не перебуває / знятий з військового обліку, резервіст, має відстрочку, вже має бронювання), а також працівник, який:

молодший або старший за 18-60 років;

не працевлаштований в цій компанії;

не має даних у Реєстрі військовозобовʼязаних.

Подати списки військовозобовʼязаних працівників на бронювання не можуть: