"Бронь" от мобилизации через "Дію": как это работает и кто может воспользоваться услугой

В Украине с июля этого года работает бронирование от мобилизации через портал "Дія". Это значительно ускорило и упростило процедуру, ведь руководители могут узнать результат рассмотрения заявления по своим работникам в течение суток.

Как это сделать и кто не подпадает под "бронь" - собрало РБК-Украина в материале.

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Бронировать своих сотрудников онлайн через "Дію" могут руководители критически важных предприятий и предприятий, которые обеспечивают потребности Сил обороны Украины. Такие компании внесены в Единый список.

Как отмечают в Минобороны, ранее процесс бронирования был более сложным и запутанным. Ведь информацию о военнообязанных проверяли вручную, из-за чего имел место человеческий фактор. В частности, данные могли теряться или из-за незначительных ошибок в документах приходилось подавать людей на "бронь" заново.

Как работает бронирование в "Дії"

Руководитель компании на портале "Дія" подает списки военнообязанных сотрудников на бронирование и утверждает заявление электронной подписью (подача заявления занимает около 10 минут). Система проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные о нем в реестре Оберіг. Заявление проработают в течение суток. Необходимо следить за его статусом в личном кабинете. Сообщение о результате поступит руководителю на электронную почту и в разделе "Обратите внимание".

Заявитель получит результат бронирования по представленному списку, где будет указан статус каждого из работников: забронирован, не забронирован и почему не подлежит бронированию.

Система автоматически переведет военнообязанного на специальный военный учет, после чего он будет считаться забронированным. Такие работники смогут проверить статус бронирования в Резерв+. Выписку о "броне" можно будет скачать на портале "Дія" и при необходимости распечатать.

Кто не может получить услугу и кого нельзя забронировать

Не подлежит бронированию (призывник, исключенный / не состоящий / снятый с военного учета, резервист, тот, кто имеет отсрочку или уже имеет бронирование), а также работник, который:

младше или старше 18-60 лет;

не трудоустроен в этой компании;

не имеет данных в Реестре военнообязанных.

Подать списки военнообязанных работников на бронирование не могут: