Бронь для працівників і плани на 500 закладів: як працює "МакДональдз" під час війни

"МакДональдз" в Україні зростає попри війну. Компанія не тільки відкриває нові ресторани, а й бронює працівників, підтримує своїх мобілізованих співробітників та активно співпрацює з локальними виробниками. Як їм це вдається та що змінилося у компанії з початку повномасштабного вторгнення?
"МакДональдз" в Україні зростає попри війну. Компанія не тільки відкриває нові ресторани, а й бронює працівників, підтримує своїх мобілізованих співробітників та активно співпрацює з локальними виробниками. Як їм це вдається та що змінилося у компанії з початку повномасштабного вторгнення?
РБК-Україна запускає цикл публікацій "Бізнес та війна" - історії про те, як компанії виживають, адаптуються і навіть зростають у часи повномасштабної війни.
Тож перша історія - від "МакДональдз", з якої ви дізнаєтесь:
"МакДональдз" працює в Україні майже 30 років. Перший ресторан мережі відкрився у Києві у травні 1997-го поруч зі станцією метро "Лук’янівська". Саме цей заклад у січні 2025 року опинився під ударом РФ. Загалом по Україні понад 100 ресторанів мережі. Втім, 15 закладів тимчасово не працюють через безпекову ситуацію, а деякі були перманентно зачинені. Наприклад, ресторан у Херсоні, який був повністю знищений ворожим обстрілом.
Фото: "МакДональдз" на Лук'янівці після "прильоту" та відновлений (Getty Images)
З початком війни мережа "МакДональдз” прийняла рішення зачинитися, майже 7 місяців ресторани були "на паузі". Відновлення роботи відбулось у вересні 2022 року. Тоді ресторанам вдалося відновити співпрацю з постачальниками та роботу головного розподільчого центру під Києвом. Наразі ж 60% товарів та інгредієнтів виробляється в Україні.
“Під час війни ми не зупинили процес локалізації, а навпаки - залучаємо нових партнерів: наприклад, вже під час повномасштабного вторгнення ми локалізували курячу котлету для "МакЧікен", яка тепер виготовляється компанією МХП, як і курячі стріпси, які вони почали виготовляти для нас раніше”, - розповіли РБК-Україна в компанії.
Фото: 60% інгредієнтів для "МакДональдз" виробляється в Україні (Getty Images)
Наразі підприємства, які працюють у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Кіровоградській та інших областях постачають для "МакДональдз", зокрема:
“Співпраця локальних компаній із "МакДональдз" гарантує не лише стабільні та великі обсяги замовлень, а й навіть відкриває можливість експортувати свою продукцію в "МакДональдз" в інших країнах”, - пояснюють в компанії.
Через війну "МакДональдз” працює за новими протоколами безпеки: кожен заклад під час тривоги має припинити роботу, а працівники й відвідувачі - пройти у найближче укриття. Евакуація займає до 5 хвилин. А під час відключень світла 95% закладів оснащені генераторами, тож робота не зупиняється.
"Зараз ресторани не працюють для відвідувачів вночі через комендантську годину, а в денний час графік роботи варіюється залежно від закладу. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги", - розповідають в компанії.
Фото: після тривоги "МакДональдз" відкривається приблизно за годину (Getty Images)
Тривога внесла корективи і в графік ранкового меню. Раніше час сніданків був обмежений до 10:00. Таким чином, у разі затяжної ранкової тривоги був значний ризик списання продуктів. Тож компанія продовжила ранкове меню.
У 2022 році ресторани відкрилися зі скороченим меню, яке з часом розширюється. Одним із найбільших досягнень за час війни в "МакДональдз" називають повернення сніданків.
"У 2022 році "МакДональдз" тимчасово перестав пропонувати ранкове меню - на заваді стали операційні труднощі, пов'язані з повітряними тривогами. У грудні 2024 року сніданки повернулися в ресторани Вінниці в тестовому форматі, а в березні 2025-го ранкове меню знову з'явилося в закладах мережі по всій Україні, окрім областей із частими повітряними тривогами. За перший тиждень ми продали на 80% більше сніданків, ніж очікували”, - розповідають в компанії.
Команда "МакДональдз" налічує майже 10 000 працівників по всій Україні. Як пояснюють у компанії, до повномасштабного вторгнення кількість була така ж. Все тому, що попри 15 закритих ресторанів було відкрито 22 нових.
Фото: зруйнований "МакДональдз" у Херсоні (Getty Images)
У компанії зазначають, що належать до стратегічно важливих підприємств продовольчого забезпечення країни. Там також пояснюють, що від стабільної роботи "МакДональдз" залежить діяльність партнерів, постачальників та виробників, які працюють та сплачують податки в Україні.
"Працівники, яких компанія бронює, - це критично важливі для бізнесу люди, які обіймають різні посади і працюють на різних рівнях та забезпечують безперебійну роботу підприємства. В компанії заброньована допустима кількість співробітників з-поміж військовозобов’язаних, що відповідає встановленій державою процедурі. Бронювання є необхідним для операційної діяльності бізнесу", - розповіли РБК-Україна в "МакДональдз".
Разом з тим, наразі понад 400 співробітників мережі служать у ЗСУ, компанія зберігає за ними середній щомісячний заробіток.
У компанії розповідають, що підтримували зв'язок з усією командою з перших днів повномасштабного вторгнення. Всі отримували зарплату та мали медичне страхування. Тоді компанія достроково виплатила річні бонуси співробітникам, а в березні 2022 року всі працівники отримали додаткову фінансову допомогу.
Фото: "МакДональдз" у Херсоні зруйновано (Getty Images)
Що стосується персоналу закритих зараз ресторанів - більше року після початку війни вони отримували середню зарплатню та мали корпоративні бенефіти. Згодом співробітникам пропонувалась релокація для роботи у відкритих ресторанах, а при небажанні переїздити - компенсація при звільненні у розмірі повної 3-місячної зарплати.
"Ці співробітники будуть першими, з ким ми зв’яжемося, коли зможемо відновити роботу таких ресторанів. Ми віримо, що коли ситуація це дозволить, ми зможемо повернутися у всі регіони", - зазначають у компанії.
У 2024 році "МакДональдз" запустив програму додаткових відпусток для можливості долучатися до волонтерських активностей. Також є додаткові дні відпустки у звʼязку з народженням дитини або реєстрацією шлюбу. Крім того, компанія почала надавати працівникам безкоштовні сесії з психологами.
У січні 2025-го року "МакДональдз" розширив програму підтримки для працівників, які постраждали від війни, та сімей загиблих співробітників. Компанія також надає фінансову допомогу в разі пошкодження житла внаслідок воєнних дій і в разі травмування чи загибелі співробітника, зокрема під час служби в ЗСУ.
Наразі закритими залишаються 15 закладів - у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах. У компанії це пояснюють безпековою ситуацією - в цих містах час між оголошенням повітряної тривоги та обстрілами нерідко дуже короткий, а подеколи обстріли можуть відбуватися навіть до оголошення тривоги.
Фото: пошкоджений через обстріл "МакДональдз" у Харкові (Getty Images)
Не варіант працювати і в укритті. У "МакДональдз" кажуть, що ресторан в укритті може виявитися не лише неефективним із точки зору бізнесу, а й небезпечним. Все через велике скупчення людей у закритому просторі.
"Ми продовжуємо орендувати приміщення ресторанів у Харкові й інших містах та разом із містянами чекаємо на момент, коли зможемо відновити роботу наших ресторанів”, - додають в компанії.
З початку повномасштабного вторгнення "МакДональдз" відкрив уже 22 нових заклади, а в плані на 2025 рік - ще вісім ресторанів. Наразі компанія відкриває заклади нових форматів - ресторани вздовж трас та невеликих населених пунктів у зв'язці з АЗК, мета - відкрити ресторани на основних автодорогах країни.
Вже відкрито п’ять таких закладів:
Будівництво ще одного ресторану поруч з ОККО в Мукачеві (Закарпатська область) триває.
"Загалом ми оцінюємо потенціал українського ринку в 500 ресторанів "МакДональдз" - це наша довгострокова перспектива, і ми рухаємось у цьому напрямі вже сьогодні", - заявляють в компанії.
Повне інтерв'ю з "МакДональдз" читайте завтра на РБК-Україна.