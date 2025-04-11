Бронь для працівників і плани на 500 закладів: як працює "МакДональдз" під час війни

"МакДональдз" в Україні зростає попри війну. Компанія не тільки відкриває нові ресторани, а й бронює працівників, підтримує своїх мобілізованих співробітників та активно співпрацює з локальними виробниками. Як їм це вдається та що змінилося у компанії з початку повномасштабного вторгнення?

РБК-Україна запускає цикл публікацій "Бізнес та війна" - історії про те, як компанії виживають, адаптуються і навіть зростають у часи повномасштабної війни.

Тож перша історія - від "МакДональдз", з якої ви дізнаєтесь:

Навіщо "МакДональдз” відкриває ресторани під час війни?

60% інгредієнтів - українські, хто їх постачає?

Як війна змінила меню і чому сніданки стали хітом?

Чому досі не відкрили ресторани у Харкові?

Чи є бронь у "МакДональдз"?

Чому "МакДональдз" відкриває ресторани біля заправок?

"МакДональдз" працює в Україні майже 30 років. Перший ресторан мережі відкрився у Києві у травні 1997-го поруч зі станцією метро "Лук’янівська". Саме цей заклад у січні 2025 року опинився під ударом РФ. Загалом по Україні понад 100 ресторанів мережі. Втім, 15 закладів тимчасово не працюють через безпекову ситуацію, а деякі були перманентно зачинені. Наприклад, ресторан у Херсоні, який був повністю знищений ворожим обстрілом.

Фото: "МакДональдз" на Лук'янівці після "прильоту" та відновлений (Getty Images)

Хто постачає котлети, булочки і морозиво для "МакДональдз”?

З початком війни мережа "МакДональдз” прийняла рішення зачинитися, майже 7 місяців ресторани були "на паузі". Відновлення роботи відбулось у вересні 2022 року. Тоді ресторанам вдалося відновити співпрацю з постачальниками та роботу головного розподільчого центру під Києвом. Наразі ж 60% товарів та інгредієнтів виробляється в Україні.

“Під час війни ми не зупинили процес локалізації, а навпаки - залучаємо нових партнерів: наприклад, вже під час повномасштабного вторгнення ми локалізували курячу котлету для "МакЧікен", яка тепер виготовляється компанією МХП, як і курячі стріпси, які вони почали виготовляти для нас раніше”, - розповіли РБК-Україна в компанії.

Фото: 60% інгредієнтів для "МакДональдз" виробляється в Україні (Getty Images)

Наразі підприємства, які працюють у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Кіровоградській та інших областях постачають для "МакДональдз", зокрема:

яловичі біфштекси,

булочки,

молочні суміші для морозива та шейків,

круасани,

овочі,

соки прямого віджиму,

деяке пакування.

“Співпраця локальних компаній із "МакДональдз" гарантує не лише стабільні та великі обсяги замовлень, а й навіть відкриває можливість експортувати свою продукцію в "МакДональдз" в інших країнах”, - пояснюють в компанії.

Встигнути за 5 хвилин? Як тривога змінює графік роботи

Через війну "МакДональдз” працює за новими протоколами безпеки: кожен заклад під час тривоги має припинити роботу, а працівники й відвідувачі - пройти у найближче укриття. Евакуація займає до 5 хвилин. А під час відключень світла 95% закладів оснащені генераторами, тож робота не зупиняється.

"Зараз ресторани не працюють для відвідувачів вночі через комендантську годину, а в денний час графік роботи варіюється залежно від закладу. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги", - розповідають в компанії.

Фото: після тривоги "МакДональдз" відкривається приблизно за годину (Getty Images)

Чому сніданки стали найбільшим досягненням за війну?

Тривога внесла корективи і в графік ранкового меню. Раніше час сніданків був обмежений до 10:00. Таким чином, у разі затяжної ранкової тривоги був значний ризик списання продуктів. Тож компанія продовжила ранкове меню.

У 2022 році ресторани відкрилися зі скороченим меню, яке з часом розширюється. Одним із найбільших досягнень за час війни в "МакДональдз" називають повернення сніданків.

"У 2022 році "МакДональдз" тимчасово перестав пропонувати ранкове меню - на заваді стали операційні труднощі, пов'язані з повітряними тривогами. У грудні 2024 року сніданки повернулися в ресторани Вінниці в тестовому форматі, а в березні 2025-го ранкове меню знову з'явилося в закладах мережі по всій Україні, окрім областей із частими повітряними тривогами. За перший тиждень ми продали на 80% більше сніданків, ніж очікували”, - розповідають в компанії.

Чи бронюють співробітників у "МакДональдз"?

Команда "МакДональдз" налічує майже 10 000 працівників по всій Україні. Як пояснюють у компанії, до повномасштабного вторгнення кількість була така ж. Все тому, що попри 15 закритих ресторанів було відкрито 22 нових.

Фото: зруйнований "МакДональдз" у Херсоні (Getty Images)

У компанії зазначають, що належать до стратегічно важливих підприємств продовольчого забезпечення країни. Там також пояснюють, що від стабільної роботи "МакДональдз" залежить діяльність партнерів, постачальників та виробників, які працюють та сплачують податки в Україні.

"Працівники, яких компанія бронює, - це критично важливі для бізнесу люди, які обіймають різні посади і працюють на різних рівнях та забезпечують безперебійну роботу підприємства. В компанії заброньована допустима кількість співробітників з-поміж військовозобов’язаних, що відповідає встановленій державою процедурі. Бронювання є необхідним для операційної діяльності бізнесу", - розповіли РБК-Україна в "МакДональдз".

Разом з тим, наразі понад 400 співробітників мережі служать у ЗСУ, компанія зберігає за ними середній щомісячний заробіток.

Що сталося з працівниками закритих ресторанів?

У компанії розповідають, що підтримували зв'язок з усією командою з перших днів повномасштабного вторгнення. Всі отримували зарплату та мали медичне страхування. Тоді компанія достроково виплатила річні бонуси співробітникам, а в березні 2022 року всі працівники отримали додаткову фінансову допомогу.

Фото: "МакДональдз" у Херсоні зруйновано (Getty Images)

Що стосується персоналу закритих зараз ресторанів - більше року після початку війни вони отримували середню зарплатню та мали корпоративні бенефіти. Згодом співробітникам пропонувалась релокація для роботи у відкритих ресторанах, а при небажанні переїздити - компенсація при звільненні у розмірі повної 3-місячної зарплати.

"Ці співробітники будуть першими, з ким ми зв’яжемося, коли зможемо відновити роботу таких ресторанів. Ми віримо, що коли ситуація це дозволить, ми зможемо повернутися у всі регіони", - зазначають у компанії.

Психолог та додаткова відпустка: як компанія змінилася через війну?

У 2024 році "МакДональдз" запустив програму додаткових відпусток для можливості долучатися до волонтерських активностей. Також є додаткові дні відпустки у звʼязку з народженням дитини або реєстрацією шлюбу. Крім того, компанія почала надавати працівникам безкоштовні сесії з психологами.

У січні 2025-го року "МакДональдз" розширив програму підтримки для працівників, які постраждали від війни, та сімей загиблих співробітників. Компанія також надає фінансову допомогу в разі пошкодження житла внаслідок воєнних дій і в разі травмування чи загибелі співробітника, зокрема під час служби в ЗСУ.

Чому "МакДональдз" не працює у Харкові навіть в укриттях?

Наразі закритими залишаються 15 закладів - у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах. У компанії це пояснюють безпековою ситуацією - в цих містах час між оголошенням повітряної тривоги та обстрілами нерідко дуже короткий, а подеколи обстріли можуть відбуватися навіть до оголошення тривоги.

Фото: пошкоджений через обстріл "МакДональдз" у Харкові (Getty Images)

Не варіант працювати і в укритті. У "МакДональдз" кажуть, що ресторан в укритті може виявитися не лише неефективним із точки зору бізнесу, а й небезпечним. Все через велике скупчення людей у закритому просторі.

"Ми продовжуємо орендувати приміщення ресторанів у Харкові й інших містах та разом із містянами чекаємо на момент, коли зможемо відновити роботу наших ресторанів”, - додають в компанії.

Чому "МакДональдз" відкриває точки вздовж трас?

З початку повномасштабного вторгнення "МакДональдз" відкрив уже 22 нових заклади, а в плані на 2025 рік - ще вісім ресторанів. Наразі компанія відкриває заклади нових форматів - ресторани вздовж трас та невеликих населених пунктів у зв'язці з АЗК, мета - відкрити ресторани на основних автодорогах країни.

Вже відкрито п’ять таких закладів:

з WOG (на трасі Київ-Чоп),

з ОККО,

з Grand Petrol,

два - з KLO.

Будівництво ще одного ресторану поруч з ОККО в Мукачеві (Закарпатська область) триває.

"Загалом ми оцінюємо потенціал українського ринку в 500 ресторанів "МакДональдз" - це наша довгострокова перспектива, і ми рухаємось у цьому напрямі вже сьогодні", - заявляють в компанії.

Повне інтерв'ю з "МакДональдз" читайте завтра на РБК-Україна.