Бронь для сотрудников и планы на 500 заведений: как работает "МакДональдз" во время войны

"МакДональдз" в Украине растет, несмотря на войну. Компания не только открывает новые рестораны, но и бронирует работников, поддерживает своих мобилизованных сотрудников и активно сотрудничает с локальными производителями. Как им это удается и что изменилось в компании с начала полномасштабного вторжения?

РБК-Украина запускает цикл публикаций "Бизнес и война" - истории о том, как компании выживают, адаптируются и даже растут во времена полномасштабной войны.

Итак, первая история - от "МакДональдз", из которой вы узнаете:

Зачем "МакДональдз" открывает рестораны во время войны?

60% ингредиентов - украинские, кто их поставляет?

Как война изменила меню и почему завтраки стали хитом?

Почему до сих пор не открыли рестораны в Харькове?

Есть ли бронь в "МакДональдз"?

Почему "МакДональдз" открывает рестораны возле заправок?

"МакДональдз" работает в Украине почти 30 лет. Первый ресторан сети открылся в Киеве в мае 1997-го рядом со станцией метро "Лукьяновская". Именно это заведение в январе 2025 года оказалось под ударом РФ. Всего по Украине более 100 ресторанов сети. Впрочем, 15 заведений временно не работают из-за ситуации с безопасностью, а некоторые были перманентно закрыты. Например, ресторан в Херсоне, который был полностью уничтожен вражеским обстрелом.

Фото: "МакДональдз" на Лукьяновке после "прилета" и восстановленный (Getty Images)

Кто поставляет котлеты, булочки и мороженое для "МакДональдз"?

С началом войны сеть "МакДональдз" приняла решение закрыться, почти 7 месяцев рестораны были "на паузе". Возобновление работы состоялось в сентябре 2022 года. Тогда ресторанам удалось возобновить сотрудничество с поставщиками и работу главного распределительного центра под Киевом. Сейчас же 60% товаров и ингредиентов производится в Украине.

"Во время войны мы не остановили процесс локализации, а наоборот - привлекаем новых партнеров: например, уже во время полномасштабного вторжения мы локализовали куриную котлету для "МакЧикен", которая теперь производится компанией МХП, как и куриные стрипсы, которые они начали изготавливать для нас раньше", - рассказали РБК-Украина в компании.

Фото: 60% ингредиентов для "МакДональдз" производится в Украине (Getty Images)

Сейчас предприятия, которые работают в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Кировоградской и других областях поставляют для "МакДональдз", в частности:

говяжьи бифштексы,

булочки,

молочные смеси для мороженого и шейков,

круассаны,

овощи,

соки прямого отжима,

определенные упаковки.

"Сотрудничество локальных компаний с "МакДональдз" гарантирует не только стабильные и большие объемы заказов, но даже открывает возможность экспортировать свою продукцию в "МакДональдз" в других странах", - объясняют в компании.

Успеть за 5 минут? Как тревога меняет график работы

Из-за войны "МакДональдз" работает по новым протоколам безопасности: каждое заведение во время тревоги должно прекратить работу, а работники и посетители - пройти в ближайшее укрытие. Эвакуация занимает до 5 минут. А во время отключений света 95% заведений оснащены генераторами, поэтому работа не останавливается.

"Сейчас рестораны не работают для посетителей ночью из-за комендантского часа, а в дневное время график работы варьируется в зависимости от заведения. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются и работа восстанавливается ориентировочно через час после отмены тревоги", - рассказывают в компании.

Фото: после тревоги "МакДональдз" открывается примерно через час (Getty Images)

Почему завтраки стали самым большим достижением за войну?

Тревога внесла коррективы и в график утреннего меню. Ранее время завтраков было ограничено до 10:00. Таким образом, в случае затяжной утренней тревоги был значительный риск списания продуктов. Поэтому компания продлила утреннее меню.

В 2022 году рестораны открылись с сокращенным меню, которое со временем расширяется. Одним из крупнейших достижений за время войны в "МакДональдз" называют возвращение завтраков.

"В 2022 году "МакДональдз" временно перестал предлагать утреннее меню - помешали операционные трудности, связанные с воздушными тревогами. В декабре 2024 года завтраки вернулись в рестораны Винницы в тестовом формате, а в марте 2025-го утреннее меню снова появилось в заведениях сети по всей Украине, кроме областей с частыми воздушными тревогами. За первую неделю мы продали на 80% больше завтраков, чем ожидали", - рассказывают в компании.

Бронируют ли сотрудников в "МакДональдз"?

Команда "МакДональдз" насчитывает почти 10 000 работников по всей Украине. Как объясняют в компании, до полномасштабного вторжения количество было такое же. Все потому, что несмотря на 15 закрытых ресторанов было открыто 22 новых.

Фото: разрушенный "МакДональдз" в Херсоне (Getty Images)

В компании отмечают, что относятся к стратегически важным предприятиям продовольственного обеспечения страны. Там также объясняют, что от стабильной работы "МакДональдз" зависит деятельность партнеров, поставщиков и производителей, которые работают и платят налоги в Украине.

"Работники, которых компания бронирует, - это критически важные для бизнеса люди, которые занимают различные должности и работают на разных уровнях и обеспечивают бесперебойную работу предприятия. В компании забронировано допустимое количество сотрудников из числа военнообязанных, что соответствует установленной государством процедуре. Бронирование является необходимым для операционной деятельности бизнеса", - рассказали РБК-Украина в "МакДональдз".

Вместе с тем, сейчас более 400 сотрудников сети служат в ВСУ, компания сохраняет за ними средний ежемесячный заработок.

Что произошло с работниками закрытых ресторанов?

В компании рассказывают, что поддерживали связь со всей командой с первых дней полномасштабного вторжения. Все получали зарплату и имели медицинскую страховку. Тогда компания досрочно выплатила годовые бонусы сотрудникам, а в марте 2022 года все работники получили дополнительную финансовую помощь.

Фото: "МакДональдз" в Херсоне разрушен (Getty Images)

Что касается персонала закрытых сейчас ресторанов - больше года после начала войны они получали среднюю зарплату и имели корпоративные бенефиты. Впоследствии сотрудникам предлагалась релокация для работы в открытых ресторанах, а при нежелании переезжать - компенсация при увольнении в размере полной 3-месячной зарплаты.

"Эти сотрудники будут первыми, с кем мы свяжемся, когда сможем возобновить работу таких ресторанов. Мы верим, что когда ситуация это позволит, мы сможем вернуться во все регионы", - отмечают в компании.

Психолог и дополнительный отпуск: как компания изменилась из-за войны?

В 2024 году "МакДональдз" запустил программу дополнительных отпусков для возможности участвовать в волонтерских активностях. Также есть дополнительные дни отпуска в связи с рождением ребенка или регистрацией брака. Кроме того, компания начала предоставлять сотрудникам бесплатные сессии с психологами.

В январе 2025-го года "МакДональдз" расширил программу поддержки для сотрудников, пострадавших от войны, и семей погибших сотрудников. Компания также предоставляет финансовую помощь, в случае повреждения жилья в результате военных действий и в случае травмирования или гибели сотрудника, в частности во время службы в ВСУ.

Почему "МакДональдз" не работает в Харькове даже в укрытиях?

Сейчас закрытыми остаются 15 заведений - в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах. В компании это объясняют ситуацией с безопасностью - в этих городах время между объявлением воздушной тревоги и обстрелами нередко очень короткое, а иногда обстрелы могут происходить даже до объявления тревоги.

Фото: поврежденный из-за обстрелов "МакДональдз" в Харькове (Getty Images)

Не вариант работать и в укрытии. В "МакДональдз" говорят, что ресторан в укрытии может оказаться не только неэффективным с точки зрения бизнеса, но и опасным. Все из-за большого скопления людей в закрытом пространстве.

"Мы продолжаем арендовать помещения ресторанов в Харькове и других городах и вместе с горожанами ждем момент, когда сможем возобновить работу наших ресторанов", - добавляют в компании.

Почему "МакДональдз" открывает точки вдоль трасс?

С начала полномасштабного вторжения "МакДональдз" открыл уже 22 новых заведения, а в плане на 2025 год - еще восемь ресторанов. Сейчас компания открывает заведения новых форматов - рестораны вдоль трасс и небольших населенных пунктов в связке с АЗК, цель - открыть рестораны на основных автодорогах страны.

Уже открыто пять таких заведений:

с WOG (на трассе Киев-Чоп),

с ОККО,

с Grand Petrol,

два - с KLO.

Строительство еще одного ресторана рядом с ОККО в Мукачево (Закарпатская область) продолжается.

"В целом мы оцениваем потенциал украинского рынка в 500 ресторанов "МакДональдз" - это наша долгосрочная перспектива, и мы движемся в этом направлении уже сегодня", - заявляют в компании.

Полное интервью с "МакДональдзом" читайте завтра на РБК-Украина.