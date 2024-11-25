БРК "Рубеж" й не тільки. В ЗМІ розповіли, що виробляє атакований у Росії завод "Тайфун"

У ніч на 25 листопада, Сили оборони успішно атакували завод "Тайфун" у Калузькій області Російської Федерації (РФ). Спеціалізацією ураженого об'єкта є берегові ракетні комплекси (БРК) "Рубеж" й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на Defense Express .

Завод розташований за більше ніж 290 кілометрів від кордону з Україною.

Як пише видання, попри те, що завод згадується, як просто виробник радіоелектронної апаратури, насправді ж мова йде про потужне підприємство зі штатом більше ніж 2 тисячі осіб.

Головним напрямом "Тайфуна" є БРК:

для комплексу "Бал" із ракетами Х-35 підприємство виробляє пункти управління та зв'язку;

для "Бастион" з ракетами "Оникс" - станцію розвідки "Монолит-Б".

Обидва вищезгаданих комплекси використовуються ворогом для обстрілу українських причорноморських міст.

"Окрім того, підприємство фігурує, як кінцевий виробник берегового ракетного комплексу "Рубеж-МЭ", який позиціонується, як легка версія "Бала" та також використовує протикорабельні ракети Х-35. До речі цей комплекс РФ просувала, як конкурента українського "Нептуна", але безуспішно", - додає видання.

Назва "Рубеж-МЭ", ймовірно, була обрана з метою привернути увагу на міжнародному ринку озброєнь, використовуючи асоціацію з радянським комплексом "Рубеж", оснащеним ракетами "Термит".

Підприємство "Тайфун" також спеціалізується на виробництві корабельних радіолокаційних станцій (РЛС), таких як "Позитив", які встановлюються на фрегати проєкту 11356Р "Буревестник" типу "Адмирал Григорович". Ці кораблі оснащені крилатими ракетами "Калібр".

Окрім цього, виробляє корабельні оптико-електронні станції, системи електроживлення та інше обладнання для морських і берегових систем озброєння.

Нічні удари по Росії 25 листопада

У ніч на 25 листопада у Калузькій та Курській областях Росії було зафіксовано роботу засобів протиповітряної оборони (ППО). Водночас повідомлялося про вибухи в цих регіонах, зокрема у Калузі. За інформацією місцевих ЗМІ, удару зазнала нафтобаза "Калуганафтопродукт".

У місті Курськ також було чути вибухи.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, окрім нафтобази, удару було завдано по заводу "Тайфун", який займається виробництвом компонентів для військової техніки та морських систем озброєння.