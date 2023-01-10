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Британці показали свіжу карту боїв в Україні: яка ситуація на фронтах

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Вівторок 10 січня 2023 15:42
Британці показали свіжу карту боїв в Україні: яка ситуація на фронтах Фото: запеклі бої на сході України продовжуються (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На сході України тривають запеклі бої. Росіяни намагаються прорвати позиції українських сил на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Згідно з даними британської розвідки, окупаційні війська продовжують спроби наступів у Луганській та Донецькій областях, а саме – у районі Сватове, Кремінній, Соледара та Бахмута.

Біля останніх двох населених пунктів точаться важкі бої. Однак, незважаючи на зусилля ворога, Збройні сили України тримають позиції та не дають окупантам просунутися ближче до міст.

Що стосується інших напрямів, то там йдуть артилерійські дуелі та відпрацювання з тилових позицій обох сторін. При цьому удари українців по тилу ворога - ефективніші та точніші.

Британці показали свіжу карту боїв в Україні: яка ситуація на фронтах

Нагадаємо, раніше в британській розвідці повідомили, що наступ росіян на Соледар було зроблено з метою оточити Бахмут. Проте українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі.

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