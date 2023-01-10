ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни могли зайняти більшу частину Соледара, але навряд чи зможуть оточити Бахмут, - розвідка Британії

Новость на русском →
Україна, Вівторок 10 січня 2023 09:25
Росіяни могли зайняти більшу частину Соледара, але навряд чи зможуть оточити Бахмут, - розвідка Британії Фото: російська армія намагається оточити Бахмут (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Наступ на Соледар було здійснено з метою оточити Бахмут. Проте українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, останні чотири дні російські війська і сили "Вагнера" провели тактичний наступ на невелике донбаське місто Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

"Соледар знаходиться за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, продовжує залишатися головним оперативним завданням Росії", - наголошується в повідомленні.

За даними британської розвідки, наступ на Соледар, швидше за все, є спробою обійти Бахмут із півночі та зруйнувати українські шляхи сполучення.

У Соледарі бої велися за входи в покинуті 200-кілометрові тунелі соляних шахт, що проходять під районом. Обидві сторони, напевно, стурбовані тим, що їх можуть використовувати для проникнення в тил.

"Попри тиск на Бахмут, що посилився, Росія навряд чи зможе відразу ж оточити місто, тому що українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі і контролюють шляхи постачання", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка роз'яснила жорстоку тактику групи "Вагнера" під Бахмутом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році