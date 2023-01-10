Британцы показали свежую карту боев в Украине: какова ситуация на фронтах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, оккупационные войска продолжают попытки наступлений в Луганской и Донецкой областях, а именно - в районе Сватово, Кременной, Соледара и Бахмута.

Возле последних двух населенных пунктов продолжаются тяжелые бои. Однако, несмотря на усилия врага, Вооруженные силы Украины держат позиции и не дают оккупантам продвинуться ближе к городам.

Что касается других направлений, то там идут артиллерийские дуэли и отработка по тыловым позициям обеих сторон. При этом удары украинцев по тылу врага - более эффективные и точные.