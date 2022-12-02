UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британці показали актуальну карту бойових дій в Україні

Фото: росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ на сході України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські загарбники продовжують спроби прориву позицій ЗСУ на східному фронті. Тим часом українські війська завдають контратакуючих ударів по окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, активність російських військ фіксується на кількох дільницях у Луганській та Донецькій областях. Окупанти намагаються атакувати в районі Сватове, Кремінній та Бахмута. Запеклі бої у цих регіонах продовжуються, але без просування росіян.

На інших ділянках фронту активних бойових дій немає. Проте українські воїни продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога у Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Збройні сили України з початку повномасштабної війни ліквідували понад 90 тисяч російських військових. Лише минулої доби було вбито 650 окупантів.

Також повідомлялося, що в районі Сватово – Кремінна Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії, просуваючись уперед у боях із російськими загарбниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяфронтВійна в Україні