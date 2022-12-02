Британці показали актуальну карту бойових дій в Україні

Російські загарбники продовжують спроби прориву позицій ЗСУ на східному фронті. Тим часом українські війська завдають контратакуючих ударів по окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, активність російських військ фіксується на кількох дільницях у Луганській та Донецькій областях. Окупанти намагаються атакувати в районі Сватове, Кремінній та Бахмута. Запеклі бої у цих регіонах продовжуються, але без просування росіян.

На інших ділянках фронту активних бойових дій немає. Проте українські воїни продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога у Херсонській та Запорізькій областях.