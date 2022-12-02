Британцы показали актуальную карту боевых действий в Украине

Российские захватчики продолжают попытки прорыва позиций ВСУ на восточном фронте. Тем временем украинские войска наносят контратакующие удары по оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской разведки, активность российских войск фиксируется на нескольких участках в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются атаковать в районе Сватово, Кременной и Бахмута. Ожесточенные бои в этих регионах продолжаются, но без продвижения россиян.
На остальных участках фронта активных боевых действий не наблюдается. Однако украинские воины продолжают наносить удары по тыловым позициям врага в Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали более 90 тысяч российских военных. Только за прошедшие сутки были убиты 650 оккупантов.
Также сообщалось, что в районе Сватово - Кременная Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия, продвигаясь вперед в боях с российскими захватчиками.
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