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У британській розвідці назвали нову мету Росії на Донбасі

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Неділя 14 серпня 2022 09:00
У британській розвідці назвали нову мету Росії на Донбасі Фото: Росія має намір захопити трасу, що веде від Донецька на захід (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Минулого тижня пріоритетом Росії була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України. Однак на Донбасі підтримувані Росією сили, в основному бойовики "ДНР", продовжують робити спроби атак на північ від Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Західної України.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці говорили, що РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні.

Крім того, Росія створила велике формування Сухопутних військ для продовження війни в Україні.

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