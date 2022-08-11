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РФ подорвала доверие к военному потенциалу страны из-за неудач в войне в Украине, - Британия

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Четверг 11 августа 2022 09:12
РФ подорвала доверие к военному потенциалу страны из-за неудач в войне в Украине, - Британия Фото: РФ подорвала доверие к военному потенциалу страны из-за неудач в войне в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия давно считает оборонную промышленность одним из своих самых важных экспортных успехов. Однако сейчас ее военно-промышленный потенциал испытывает значительное давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявили, что доверие ко многим российским системам вооружений подорвано тем, что они ассоциируются с неудачами войск РФ в войне в Украине.

При этом в британской разведке считают маловероятным, что Россия сможет выполнить некоторые экспортные заказы на боевые бронированные машины из-за исключительного спроса на машины для собственных ВС в Украине и усиливающегося влияния западных санкций.

"Беларусь недавно обнародовала детали нового отечественного модернизированного основного боевого танка (ОБТ) Т-72Б. Вероятно, Беларусь разработала это альтернативное решение вместо программы модификации танка, ранее заказанной российской государственной компании "Уралвагонзавод", - говорится в сообщении.

Напомним, в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

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