В британском Манчестере закрыли аэропорт из-за снегопада

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Twitter.

"Из-за сильного снегопада мы временно закрыли обе взлетно-посадочные полосы. Здоровье и безопасность всегда будут нашим главным приоритетом, деятельность будет возобновлена при первой возможности", - говорится в сообщении.

Пассажирам советуют обращаться в авиакомпании, чтобы узнать информацию о рейсах.

Однако такое решение администрации аэропорта удивило местных жителей, потому что в городе не критическая ситуация.

"Манчестерский аэропорт закрывает обе взлетно-посадочные полосы. Вот такое состояние погоды в 15 минутах от аэропорта", - написал один из пользователей Twitter, опубликовал фото немного заснеженной улицы.