В британском Манчестере закрыли аэропорт из-за снегопада
Британский город Манчестер засыпает снегом. Местный аэропорт закрыл взлетно-посадочные полосы из-за непогоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Twitter.
"Из-за сильного снегопада мы временно закрыли обе взлетно-посадочные полосы. Здоровье и безопасность всегда будут нашим главным приоритетом, деятельность будет возобновлена при первой возможности", - говорится в сообщении.
Пассажирам советуют обращаться в авиакомпании, чтобы узнать информацию о рейсах.
Для Eurocontrol, без путешествий на Manchester Airport until 1200UTC.— AIRLIVE (@airlivenet) December 10, 2022
Updates: https://t.co/orIhc5mCcy
Livestream: https://t.co/GYzGRH5xjv pic.twitter.com/GzJvY5ocwP
Однако такое решение администрации аэропорта удивило местных жителей, потому что в городе не критическая ситуация.
"Манчестерский аэропорт закрывает обе взлетно-посадочные полосы. Вот такое состояние погоды в 15 минутах от аэропорта", - написал один из пользователей Twitter, опубликовал фото немного заснеженной улицы.
Manchester Airport штрихи его движутся. Это state of weather 15 minutes из аэропорта pic.twitter.com/q5W5yWrnmy— Liam Shields (@PhilosopherLiam) December 10, 2022
Напомним, синоптики предупредили, что сегодня Киев накроет туман, в результате чего видимость снизится до 200-500 метров.
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