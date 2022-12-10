В Києві попередили про небезпечну негоду, яка протримається до ранку
Фото: в Києві попередили про небезпечну негоду, яка протримається до ранку (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві попередили про негоду з другої половини дня. Сильний туман утримається до ранку 11 грудня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського гідрометцентру.
"У другій половині дня з утриманням до кінця доби 10 грудня, вночі та вранці 11 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності)", - пише пресслужба.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 10 грудня, з ночі в Україні очікуються сильні дощі, снігопади, а вранці - туман.
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