ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У британському парламенті голосування щодо Brexit відбудеться до 21 січня

Новини » Політика    11.12.2018 - 15:04
У британському парламенті голосування щодо Brexit відбудеться до 21 січня
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

У парламентаріїв буде два дні, включаючи день голосування, на те, щоб закінчити обговорення проекту угоди

Голосування парламенту Британії за угодою з Європейським союзом про умови Brexit відбудеться до 21 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Офіційний представник прем'єр-міністра Терези Мей підтвердив, що уряд пізніше призначить дату голосування в Палаті громад, і воно відбудеться до 21 січня.

Крім того, парламентські дебати за умовами угоди з ЄС, які офіційно почалися 4 грудня, будуть відновлені з того моменту, коли вони були припинені рішенням британського кабміну. Таким чином, у парламентаріїв буде два дні на те, щоб закінчити обговорення проекту угоди.

За словами представника Мей, у вівторок вранці у глави британського уряду відбулася продуктивна зустріч з її нідерландським колегою Марком Рютте. За підсумками зустрічі сторони домовилися спільно шукати вихід із ситуації.

Нагадаємо, голова Європейської ради Дональд Туск має намір скликати саміт Європейського союзу щодо Brexit у четвер, 13 грудня.

Вчора Тереза Мей оголосила про перенесення голосування за проектом Brexit в парламенті, яке було призначено на 11 грудня. При цьому передбачувану нову дату голосування Мей не назвала. Зокрема, Мей скасувала вирішальне голосування в парламенті з питання схвалення угоди щодо Brexit.

Як повідомляло РБК-Україна, депутати Палати громад Британії повинні були голосувати за угоду щодо виходу країни з Євросоюзу у вівторок, 11 грудня. Також повідомлялося, що проти угоди можуть проголосувати більше 100 парламентарів. Саме такої кількості голосів буде достатньо для того, щоб угода не була схвалена.

У Мей сказали, коли буде нова дата голосування щодо Brexit Мей перенесла голосування щодо Brexit в британському парламенті
Новини України ВеликобританияТереза Мэй
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся