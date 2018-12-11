У британському парламенті голосування щодо Brexit відбудеться до 21 січня

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

У парламентаріїв буде два дні, включаючи день голосування, на те, щоб закінчити обговорення проекту угоди

Голосування парламенту Британії за угодою з Європейським союзом про умови Brexit відбудеться до 21 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Офіційний представник прем'єр-міністра Терези Мей підтвердив, що уряд пізніше призначить дату голосування в Палаті громад, і воно відбудеться до 21 січня.

Крім того, парламентські дебати за умовами угоди з ЄС, які офіційно почалися 4 грудня, будуть відновлені з того моменту, коли вони були припинені рішенням британського кабміну. Таким чином, у парламентаріїв буде два дні на те, щоб закінчити обговорення проекту угоди.

За словами представника Мей, у вівторок вранці у глави британського уряду відбулася продуктивна зустріч з її нідерландським колегою Марком Рютте. За підсумками зустрічі сторони домовилися спільно шукати вихід із ситуації.

Нагадаємо, голова Європейської ради Дональд Туск має намір скликати саміт Європейського союзу щодо Brexit у четвер, 13 грудня.

Вчора Тереза Мей оголосила про перенесення голосування за проектом Brexit в парламенті, яке було призначено на 11 грудня. При цьому передбачувану нову дату голосування Мей не назвала. Зокрема, Мей скасувала вирішальне голосування в парламенті з питання схвалення угоди щодо Brexit.

Як повідомляло РБК-Україна, депутати Палати громад Британії повинні були голосувати за угоду щодо виходу країни з Євросоюзу у вівторок, 11 грудня. Також повідомлялося, що проти угоди можуть проголосувати більше 100 парламентарів. Саме такої кількості голосів буде достатньо для того, щоб угода не була схвалена.