Британський журнал показав ролик з картою України без Криму

Ілюстративне фото (UkrEmbLondon / Twitter)

Представники посольства України у Великобританії просять журналістів виправити карту

Посольство України у Великій Британії і Північній Ірландії звернуло увагу, що британський журнал The Economist виклав ролик, в якому показана Україна без Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter дипустанови.

Представники посольства просять журналістів виправити це.

"Ми сподіваємося, що таке достовірне і впливове видання змінить свою карту належним чином", - заявили дипломати.

Нагадаємо, раніше Monobank опублікував карту України без півострова Крим, але потім швидко виправив свою помилку.

Як повідомлялося, Міністерство інформаційної політики транслювало в аеропорту "Бориспіль" відеоролик, в якому Україна була зображена без Криму.

Під часпершого туру виборів на одній з виборчих дільниць Києва розгорівся скандал після того, як там помітили велике зображення України без Криму.

До цього в 2018 році розгорівся скандал після того, як у Книзі рекордів Гіннеса окупований Севастополь було позначено як російське місто.

Також у листопаді 2018 року телеканал NewsOne в прямому ефірі було продемонстровано карту Європи, на якій материкову частину України виділено кольором без окупованої Росією Автономної Республіки Крим. При цьому Крим було виділено кольором, ідентичним з Російською Федерацією.