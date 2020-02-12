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Британия будет помогать в усилении инфраструктуры Военно-морских сил Украины

Новости » Политика     12.02.2020 - 22:05
Британия будет помогать в усилении инфраструктуры Военно-морских сил Украины
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина / Виталий Носач)

Британские инструкторы будут обучать украинских моряков

Великобритания будет оказывать помощь Украине в усилении инфраструктуры Военно-морских сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Андрея Загороднюка в Facebook.

По словам Загороднюка, об этом он договорился во время встречи с секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Договорились, что британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков", - написал Загороднюк.

Также министр обороны отметил, что обсудил с главами оборонных ведомств Британии, Турции и Польши безопасность в Азово-Черноморском регионе.

Ранее РБК-Украина писало, что Военно-морские силы Украины планируют получить от США три катера класса Island в 2021 году.

Также сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны совместно с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разрабатывают новую концепцию территориальной обороны Украины. В частности, планируется создание отдельного вида войск.

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