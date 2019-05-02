Британский суд запросил у США документы экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд запросил документы из США по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Guardian.

Судья Майкл Сноу назначил следующее слушание на 30 мая и постановил, что расширенное заседание пройдет 12 июня. Он добавил, что к июню Ассанж должен получить все документы из США. Судья также заявил основателю WikiLeaks, что может согласиться на его экстрадицию в Соединенные Штаты.

"Я не хочу быть экстрадированным за журналистскую деятельность, которая завоевала очень много наград и защитила очень много людей", - сказал Ассанж по видеосвязи из тюрьмы Бельмарш.

Напомним, по словам друга основателя Wikileaks Лаури Лава, здоровье Ассанжа "быстро ухудшалось" до ареста.

11 апреля в Лондоне задержали Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.

РБК-Украина писало, что организация WikiLeaks заявила, что у них есть сомнения в объективности предстоящего суда по экстрадиции в США ее основателя Джулиана Ассанжа.