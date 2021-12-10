UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британский суд разрешил экстрадировать Ассанжа в США

Автор: Артем Горовенко

Верховный суд Лондона разрешил экстрадировать основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Вашингтон обвиняет его в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что решение Верховного суда Лондона отменяет вынесенное ранее в этом году, которым запрещалась экстрадиция Ассанжа из-за проблем с психическим здоровьем и рисков самоубийства в американской тюрьме.

При этом уточняется, что у адвокатов Ассанжа остаются возможности для обжалования решения об экстрадиции.

Отметим, Ассанжа обвиняют в крупнейшей в истории США утечке секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Напомним, в феврале 2021 года США предъявили ему обвинение, которое состоит из 18 пунктов. По данным американской стороны, он в сговоре с аналитиком военной разведки США взломал компьютерные системы Пентагона, после чего в открытом доступе были опубликованы тысячи секретных документов о войнах в Ираке и Афганистане.

Ассанж утверждает, что действовал в качестве журналиста, и что эти документы вскрыли нарушения со стороны американских военных. Его задержали в 2019 году сразу после того, как Эквадор лишил его убежища в своем посольстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
WikiLeaksДжулиан Ассанж