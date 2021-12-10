Британский суд разрешил экстрадировать Ассанжа в США

Верховный суд Лондона разрешил экстрадировать основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Вашингтон обвиняет его в шпионаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Сообщается, что решение Верховного суда Лондона отменяет вынесенное ранее в этом году, которым запрещалась экстрадиция Ассанжа из-за проблем с психическим здоровьем и рисков самоубийства в американской тюрьме.
При этом уточняется, что у адвокатов Ассанжа остаются возможности для обжалования решения об экстрадиции.
Отметим, Ассанжа обвиняют в крупнейшей в истории США утечке секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям ему грозит до 175 лет тюремного заключения.
Напомним, в феврале 2021 года США предъявили ему обвинение, которое состоит из 18 пунктов. По данным американской стороны, он в сговоре с аналитиком военной разведки США взломал компьютерные системы Пентагона, после чего в открытом доступе были опубликованы тысячи секретных документов о войнах в Ираке и Афганистане.
Ассанж утверждает, что действовал в качестве журналиста, и что эти документы вскрыли нарушения со стороны американских военных. Его задержали в 2019 году сразу после того, как Эквадор лишил его убежища в своем посольстве.