Британський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США

Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа в США. Вашингтон звинувачує його в шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Повідомляється, що рішення Верховного суду Лондона скасовує винесене раніше цього року, яким заборонялася екстрадиція Ассанжа через проблеми з психічним здоров'ям та ризики самогубства в американській в'язниці.

При цьому уточнюється, що адвокати Ассанжа залишають можливості для оскарження рішення про екстрадицію.

Зазначимо, Ассанжа звинувачують в найбільшому в історії США витоці секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями йому загрожує до 175 років ув'язнення.