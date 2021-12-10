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Британський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США

Автор: Артем Горовенко

Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа в США. Вашингтон звинувачує його в шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що рішення Верховного суду Лондона скасовує винесене раніше цього року, яким заборонялася екстрадиція Ассанжа через проблеми з психічним здоров'ям та ризики самогубства в американській в'язниці.

При цьому уточнюється, що адвокати Ассанжа залишають можливості для оскарження рішення про екстрадицію.

Зазначимо, Ассанжа звинувачують в найбільшому в історії США витоці секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями йому загрожує до 175 років ув'язнення.

Нагадаємо, у лютому США висунули йому звинувачення, яке складається з 18 пунктів. За даними американської сторони, він у змові з аналітиком військової розвідки США зламав комп'ютерні системи Пентагону, після чого у відкритому доступі було опубліковано тисячі секретних документів про війни в Іраку та Афганістані.

Ассанж стверджує, що діяв як журналіст, і що ці документи розкрили порушення з боку американських військових. Його затримали у 2019 році одразу після того, як Еквадор позбавив його притулку у своєму посольстві.

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WikiLeaksДжулиан Ассанж