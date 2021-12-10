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Британский суд разрешил экстрадировать Ассанжа в США

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Лондон, Пятница 10 декабря 2021 12:32
Британский суд разрешил экстрадировать Ассанжа в США Фото: Джулиан Ассанж (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Верховный суд Лондона разрешил экстрадировать основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Вашингтон обвиняет его в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что решение Верховного суда Лондона отменяет вынесенное ранее в этом году, которым запрещалась экстрадиция Ассанжа из-за проблем с психическим здоровьем и рисков самоубийства в американской тюрьме.

При этом уточняется, что у адвокатов Ассанжа остаются возможности для обжалования решения об экстрадиции.

Отметим, Ассанжа обвиняют в крупнейшей в истории США утечке секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Напомним, в феврале 2021 года США предъявили ему обвинение, которое состоит из 18 пунктов. По данным американской стороны, он в сговоре с аналитиком военной разведки США взломал компьютерные системы Пентагона, после чего в открытом доступе были опубликованы тысячи секретных документов о войнах в Ираке и Афганистане.

Ассанж утверждает, что действовал в качестве журналиста, и что эти документы вскрыли нарушения со стороны американских военных. Его задержали в 2019 году сразу после того, как Эквадор лишил его убежища в своем посольстве.

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WikiLeaks Джулиан Ассанж
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