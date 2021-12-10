ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 10 грудня 2021 12:32
Британський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США Фото: Джуліан Ассанж (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа в США. Вашингтон звинувачує його в шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що рішення Верховного суду Лондона скасовує винесене раніше цього року, яким заборонялася екстрадиція Ассанжа через проблеми з психічним здоров'ям та ризики самогубства в американській в'язниці.

При цьому уточнюється, що адвокати Ассанжа залишають можливості для оскарження рішення про екстрадицію.

Зазначимо, Ассанжа звинувачують в найбільшому в історії США витоці секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями йому загрожує до 175 років ув'язнення.

Нагадаємо, у лютому США висунули йому звинувачення, яке складається з 18 пунктів. За даними американської сторони, він у змові з аналітиком військової розвідки США зламав комп'ютерні системи Пентагону, після чого у відкритому доступі було опубліковано тисячі секретних документів про війни в Іраку та Афганістані.

Ассанж стверджує, що діяв як журналіст, і що ці документи розкрили порушення з боку американських військових. Його затримали у 2019 році одразу після того, як Еквадор позбавив його притулку у своєму посольстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
WikiLeaks Джулиан Ассанж
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет