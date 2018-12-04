Адвокаты заявляют, что суд в Лондоне снимет арест с активов Коломойского и Боголюбова

Фото: ПриватБанк (УНИАН)

Национализированный "ПриватБанк" возместит судебные издержки Коломойского, утверждают адвокаты

Адвокаты бывших владельцев "ПриватБанка" сделали заявление после решения Высокого суда Лондона по иску банка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление юридической фирмы Fieldfisher.

В заявлении, в частности, говорится, что судья Тимоти Фанкорт заявил о том, что судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова следует отменить.

Кроме того, по решению суда, "ПриватБанк" должен возместить все судебные издержки (7,5 млн фунтов), включая 4 млн фунтов расходов Коломойского.

"Высокий суд Лондона полностью отклонил иск "ПриватБанка" к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбова и приказал украинскому банку полностью возместить двум своим бывшим основным акционерам судебные расходы", - говорится в заявлении адвокатов.

Напомним, 23 ноября национализированный "ПриватБанк" подтвердил отказ Высокого суда Лондона рассматривать иск банка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Как отмечалось в сообщении банка, это судебное решение является только первым этапом процесса и банк намерен обжаловать его.

По информации пресс-службы "ПриватБанка", 4 декабря судья Тимоти Фанкорт официально вынес свое решение в Высоком суде Лондона в деле по иску банка против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как отметили в пресс-службе, во время слушания, состоявшегося 23 ноября 2018 года в Лондоне, этот судья предоставил "ПриватБанку" разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции. Банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время.

Кроме того, в пресс-службе банка заявили, что согласно решению Высокого суда Лондона, судебный приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев банка, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, и шести компаний, которые, как заявляется, подконтрольны им, на сумму 2,6 млрд долларов остается в силе. Ответчикам и впредь запрещено, кроме прочего, отчуждать свои активы без согласия "ПриватБанка" или разрешения английского суда.