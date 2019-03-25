Британский SFO не ведет расследований в отношении Порошенко

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

В Британии опровергли информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко

Британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) не ведет расследований в отношении действующего президента Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Киеве в Twitter.

"На фоне последних спекуляций, британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что заявления лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о расследования Европейского бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) в отношении президента Украины Петра Порошенко не соответствуют действительности.