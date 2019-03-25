ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британський SFO не веде розслідувань щодо Порошенка

Новини » Політика    25.03.2019 - 18:55
Британський SFO не веде розслідувань щодо Порошенка
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

У Британії спростували інформацію про антикорупційне розслідування проти Порошенка

Британський Офіс з розслідування шахрайств (SFO) не веде розслідувань щодо чинного президента Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Великої Британії в Києві в Twitter.

"На тлі останніх спекуляцій, британський Офіс з розслідування шахрайств (SFO) підтверджує, що зараз не проводить розслідування щодо президента Порошенка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що заяви лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко про розслідування Європейського бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) щодо президента України Петра Порошенка не відповідають дійсності.

Вибори 2019: хто проходить у другий тур
Вибори 2019 Як проголосувати на виборах 2019: інструкція Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся