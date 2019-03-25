Британський SFO не веде розслідувань щодо Порошенка

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

У Британії спростували інформацію про антикорупційне розслідування проти Порошенка

Британський Офіс з розслідування шахрайств (SFO) не веде розслідувань щодо чинного президента Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Великої Британії в Києві в Twitter.

"На тлі останніх спекуляцій, британський Офіс з розслідування шахрайств (SFO) підтверджує, що зараз не проводить розслідування щодо президента Порошенка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що заяви лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко про розслідування Європейського бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) щодо президента України Петра Порошенка не відповідають дійсності.